Der Bayer Johannes Lukas bleibt bis mindestens zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo Cheftrainer der schwedischen Biathleten. Die Vertragsverlängerung mit dem jungen Erfolgscoach gab der Verband am Samstag genau eine Woche vor dem Start der Olympia-Wettbewerbe von Peking bekannt. Lukas selbst postete auf seinem Instagram-Account ein Foto vom Training in China, auf dem er vier Finger für vier weitere Jahre zeigte. Die Mannschaft sei seine " zweite Familie ", schrieb der 28-Jährige dazu.