Biathlon - Franziska Preuß wird Siebte im Sprint in Östersund

Preuß: "Solide Vorstellung"

"Läuferisch war es zu Beginn vielleiht einen Zacken zäher als gestern Aber ich bin dann gut reingekommen. Es war eine solide Vorstellung" , sagte Preuß nach dem Rennen im ZDF , und ergänzte: "Ein Fehler ist einer zu viel. Aber für den ersten Sprint passt das ganz gut. Meine Oberschenkel haben wieder gewackelt, das war vielleicht die Kälte. Aber ich habe das Beste draus gemacht. Ich hoffe, das war eine einmalige Sache jetzt mit den Oberschenkeln."

Oeberg fehlerfrei zu sechstem Weltcupsieg

Diesen holte sich mit der Schwedin Hanna Oeberg eine weitere Enttäuschte von Samstag: Die Einzel-Olympiasiegerin von 2018 kam nach Rang 74 und sieben Schießfehlern im Einzel am Sonntag fehlerfrei durch und feierte ihren sechsten Weltcupsieg.

Zweite wurde die ebenfalls fehlerfrei schießende Französin Anais Cheavalier-Bouchet (+ 11,3 Sekunden), Rang drei holte die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland trotz einer Strafrunde (+ 15,4 Sekunden).

Weidel verpasst Top 15 knapp

Aus dem deutschen Team konnte auch noch Anna Weidel überzeugen. Die 25-jährige aus Kiefersfelden blieb auf der schweren Strecke fehlerfrei und kämpfte sich als 16. ins Ziel. Damit lief sie zu ihrer zweitbesten Weltcup-Platzierung - Rang 15 und damit die halbe Olympia-Norm verpasste sie aber knapp.

Herrmann: "Froh, dass ich nicht in Topform bin"

Die anderen Deutschen verpassten die Top 20. Denise Herrmann wurde nach ihrem dritten Rang im Auftakt-Einzel am Samstag am Sonntag mit zwei Fehlern 25. (+ 1:22,4 Minuten) und kommentierte ihr Ergebnis im Ziel: "Es ist nicht jeder Tag wie jeder andere. Mal läuft es besser, mal schlechter. Aber ich bin auch froh, dass ich noch nicht in Topform bin, die Saison ist schließlich lang."

Vanessa Voigt (+ 1:48,0 Minuten) und Janina Hettich (+ 1:48,9 Minuten) kamen mit ebenfalls je zwei Fehlern jenseits der Top 30 ins Ziel. Vanessa Hinz schaffte es mit zwei Fehlern nicht in die Top 50 (+ 2:08,1 Minuten)

Dirk Hofmeister | Stand: 28.11.2021, 12:06