Chance bekommen, Chance genutzt

Als Anna Weidel beim dritten Saison-Weltcup in Hochfilzen krankheitsbedingt ausfiel, war es soweit. Franziska Hildebrand gab ihr Comeback im Oberhaus des Biathlons. "Ich muss sagen, ich bin erstmal froh, dass ich die Leistung jetzt wieder so zeigen konnte. Auch für mich selbst, denn das ist mein Anspruch. Es ist schön wenn ich merke, dass ich langsam wieder konkurrenzfähig bin", freute sich die 34-Jährige.

Ihre Konkurrenzfähigkeit in der Weltspitze lässt sich mit Zahlen und Platzierungen belegen. Während sie im österreichischen Hochfilzen in der Verfolgung bereits mit dem 21. Platz aufhorchen ließ, lief es in der Folge noch besser. Mit einem 17. Platz im Sprint und einem 20. Platz in der Verfolgung verpasste sie im Januar in Ruhpolding die vorgegebene Olympia-Teilnorm nur knapp.

Ihre Formkurve zeigte weiter nach oben - gekrönt von einer überzeugenden und am Schießstand fehlerfreien Vorstellung in der Staffel. Nach dem Heimweltcup in Bayern sprach also vieles für eine Olympia-Nominierung Hildebrands als fünfte deutsche Starterin, also Ersatzläuferin, für Peking.

Das Nominierungsverfahren sorgt für Frust

Doch es kam anders. Und das liegt am Nominierungsverfahren des Deutschen Olympischen Sportbundes. "Die Kriterien für eine Olympia-Nominierung des DOSB sind klar", sagt Bernd Eisenbichler, sportlicher Leiter der DSV-Biathleten.

Sie lauten wie folgt: Die deutschen Skijägerinnen und Skijäger müssen für die Olympianorm im Weltcup zweimal unter die besten 15 oder einmal unter die besten acht gekommen sein. Wer nur einmal zwischen dem neunten und dem 15. Platz ins Ziel kommt, erfüllt die sogenannte Teilnorm. Soweit, so nachvollziehbar.

"Müssen das nun akzeptieren"

Nur diese Teilnorm berechtigt dazu, in Antholz, beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen, ein weiteres Mal um die Olympia-Teilnahme zu laufen. Da Hildebrand diese Teilnorm fehlte, sind die Rennen in Südtirol für sie nicht mehr nominierungsrelevant.

"Franziska Hildebrand hat die Teilnorm leider mehrfach knapp verpasst" , konstatiert Eisenbichler. "Wir hätten den Einzel von Antholz aber gerne noch in die Bewertung reingenommen und dann erst nominiert", führt der Sportdirektor fort. "Wir haben Sonderanträge gestellt, mit vielen Analysen. Aber wir müssen das nun akzeptieren. Das ist aus sportlicher Sicht natürlich ein bisschen schade."

Weidel bekommt Platz im Olympiakader

Als fünfte deutsche Biathletin fährt Anna Weidel nach China. Die 25-Jährige hatte im ersten Saisonrennen im schwedischen Östersund einen neunten Platz im Einzel erreicht - und somit die Teilnorm geknackt. Auch im darauffolgenden Sprint zeigte sie mit einem 16. Platz eine ansprechende Leistung. Im Anschluss fiel die Bayerin jedoch krankheitsbedingt aus. Bei ihren wenigen anschließenden Saisoneinsätzen sprang nie mehr als ein 52. Platz heraus.

Doch da Weidel die Teilnorm bereits erfüllt hat, darf sie statt der deutlich formstärkeren Hildebrand trotzdem mit nach Peking. Es gilt also das Motto: Norm vor Form.

Diskussion über Nominierungsverfahren

"Ich wünsche mir nach dem Fall von Franziska Hildebrand natürlich eine Diskussion über das Nominierungsverfahren" , resümiert Bernd Eisenbichler. "Wenn die Kernmannschaft steht (die besten vier Athletinnen, Anm. d. Red.), sollten wir bei der fünften oder sechsten Athletin noch über die Norm diskutieren können. Es soll alles fair bleiben und auch durch Gremien durchgehen, aber ich denke, die sportfachliche Expertise sollte da noch eine größere Rolle spielen."

Eisenbichler betont, dass das Zusammenspiel zwischen dem Deutschen Skiverband und dem Deutschen Olympischen Sportbund "gut funktioniere" und "niemand einen Fehler gemacht habe". Nichtsdestotrotz offenbart der Fall von Franziska Hildebrand nun Defizite im Nominierungssystem, über die in Zukunft zu reden sein wird.

Stand: 21.01.2022, 08:00