Biathlon-WM Herrmann-Wick führt vorläufiges WM-Aufgebot an Stand: 24.01.2023 10:51 Uhr

Der DSV hat das vorläufige Aufgebot für die Biathlon-WM in Oberhof bekanntgegeben. Während das Sechser-Frauenteam komplett ist, steht bei den Männern noch ein Name aus.

Zwölf Entscheidungen stehen an, wenn die besten Biathleten der Welt vom 8. bis 19. Februar ihre Weltmeisterschaften im thüringischen Oberhof austragen. Der DSV hat nun sein vorläufiges WM-Aufgebot bekanntgegeben. Lediglich ein Platz bei den Männern wurde noch offengelassen.

Hoffnungen ruhen auf Denise Herrmann-Wick und die Staffeln

Das Frauenteam führt Antholz-Verfolgungssiegerin Denise Herrmann-Wick an. Auf der derzeit Fünftplatzierten im Gesamtweltcup ruhen die größten deutschen Medaillenhoffnungen. Franziska Preuß hat die Saison krankheitsbedingt vorzeitig beendet und ist in Oberhof nicht am Start.

Bei den Männern sind es vor allem Benedikt Doll, Johannes Kühn und der zuletzt formstarke Roman Rees, die Chancen auf gute Einzelplatzierungen haben. Medaillenchancen hat das Team von Bundestrainer Mark Kirchner auch in den Staffel-Wettbewerben.

Die Nominierten im Einzelnen

Frauen Denise Herrmann-Wick (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) Janina Hettich-Walz (SC Schönwal) Hanna Kebinger (SC Partenkirchen) Sophia Schneider (SV Oberteisendorf) Vanessa Voigt (SV Rotterode) Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)

Männer Benedikt Doll (SZ Breitnau) Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl) Roman Rees (SV Schauinsland) Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg) David Zobel (SC Partenkirchen)

Letzter Kaderplatz wird nach der EM vergeben

Der letzte Kaderplatz bei den Männern wird nach den Europameisterschaften, spätestens aber am 6. Februar vergeben. Drei Athleten haben noch die Chance auf die WM-Teilnahme: Lucas Fratzscher (WSV Oberhof), Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain) und Philipp Nawrath (SK Nesselwang).