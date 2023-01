Biathlon-WM WM-Team komplett - Nawrath sichert sich letztes Ticket Stand: 30.01.2023 11:35 Uhr

Die Biathleten sind für die Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof jetzt komplett aufgestellt. Zwölf Entscheidungen stehen vom 8. bis 19. Februar in der thüringischen Biathlon-Hochburg an. Das letzte Ticket im zwölfköpfigen DSV-Kader hat sich Philipp Nawrath gesichert.

" Nach einer erfolgreichen Woche bei der Europameisterschaft mit @dsv_biathlon darf ich mich jetzt freuen bei der HEIM-WM in Oberhof dabei zu sein ", schrieb der 29-Jährige am Sonntag auf Instagram. " Mit 3 x Top5 und einer zurückgekehrten Hammer-Laufform erreichte ich top Ergebnisse; auch wenn mehr drin gewesen wäre ." Nawrath hatte bei der EM im schweizerischen Lenzerheide Bronze im Sprint geholt und war jeweils Fünfter im Einzel sowie in der Verfolgung geworden.

Das komplette WM-Team

Nawrath, Philipp Horn und Lucas Fratzscher waren für den sechsten Kaderplatz infrage gekommen. Alle drei hatten zuvor die interne WM-Norm nicht geschafft. Ex-Sprintweltmeister Benedikt Doll, Roman Rees, Johannes Kühn, David Zobel und Justus Strelow hatten sich über die Saisonleistungenn für einen Start qualifiziert.

Bei den Damen führt Deutschlands beste Biathletin das junge Frauenteam an. Neben Top-Athletin Denise Herrmann-Wick sind Vanessa Voigt, Sophia Schneider, Anna Weidel, Janina Hettich-Walz und Hanna Kebinger dabei.