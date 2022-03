Preuß: Neuer Tag, neues Gefühl

"Ich wollte den Sprint gar nicht so nah an mich ranlassen und mich darüber aufregen, um keine Energie zu verschwenden. Deswegen habe ich es so locker genommen, wie es ging. Wenn es dann am Schießstand wieder hinhaut, kommt man in so ein positives Gefühl. Auch mein Ski war bei den echt harten Bedingungen sehr gut. Aber da müssen wir alle drüber" , so eine freudestrahlende Preuß im ZDF .

Auch die beiden anderen deutschen Starterinnen Janina Hettich (3/+2:36,1) und Vanessa Voigt (3/+2:51,9) schafften es als 16. und 19. unter die besten 20.

Fünf mal Null beim ersten Schießen

Als erste deutsche Athletin war Herrmann mit knapp einer Minute Rückstand auf Sprintsiegerin Eckhoff ins Rennen gegangen. Innerhalb von knapp 30 Sekunden nach der Einzel-Olympiasiegerin folgten mit Hildebrand, Hettich und Voigt drei weitere DSV -Skijägerinnen.

Nach dem ersten Schießen konnte sich Herrmann zwei Plätze nach vorne schieben, der Rückstand auf die Spitze mit den beiden Norwegerinnen Eckhoff und Röiseland bleibe aber unverändert. Auch Hettich, Hildebrand und Voigt konnten sich mit null Fehlern leicht verbessern. Preuß machte dank fünf Treffern einen Sprung von 45 auf 27.