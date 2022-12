Biathlon Weltcup in Annecy Starker Doll läuft bei Bö-Gala auf Rang drei Stand: 15.12.2022 13:08 Uhr

Auch im französischen Annecy ist Überflieger Johannes Thingnes Bö nicht zu stoppen. DSV-Biathlet Benedikt Doll ist ihm allerdings aufs Podest gefolgt.

Johannes Thingnes fliegt weiter von Sieg zu Sieg. Der Norweger zeigte sich auch beim Sprintrennen im französischen Annecy wenig beeindruckt von der starken Konkurrenz. In Bestzeit holte sich der treffsichere Norweger bei dritten Weltcup-Rennen des Winters über die 10-Kilometer-Distanz den Sieg. Im Einzel ist es in der aktuellen Saison bereits der Fünfte in Serie. " Der Sprint ist hier wahrscheinlich meine Lieblingsdisziplin ", so der entspannte Sieger im ARD-Interview.

Doll läuft selbstbewusst aufs Podest

Die DSV-Biathleten standen hinter dem Überflieger unter Erfolgsdruck. Sportdirektor Felix Bitterling hatte nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen vor den Rennen in Annecy das Ziel ausgegeben, schon "im Sprint in eine bessere Position zu kommen."

Die beste Leistung lieferte prompt der neue Anführer im Team mit einem fehlerfreien Schießleistung und fünftschnellster Laufzeit ab. Benedikt Doll kam mit einem Rückstand von gerade Mal 38,8 Sekunden auf Bö ins Ziel und feierte Platz drei. Er habe sich vor dem Rennen total entspannt und "gar nicht gestresst gefühlt", erzählte der 32-Jährige nach dem Rennen. Aber, "e s ist schon krass ", wie Bö die Konkurrenz abzieht.

Zufriedener Zobel will sich weiter "quälen"

Zweitbester Deutscher war Philipp Horn der als 19. einen guten Platz erreichte. Vier Plätze dahinter reihte sich David Zobel ein, der eine Scheibe verpasste und sich in den Top 30 einreihte. " Ich bin zufrieden ", aber " war nicht so geil, wie in Kontiolathi ", so der 26-Jährige. In Finnland hatte er sich über die 20 Kilometer erstmals auf ein Weltcup-Podest geschossen. Für Annecy ist er optimistisch: " Wer sich am besten quälen kann, kann hier auch gute Ergebnisse schaffen ".

Rees und Kühn verpassen Top-Ergebnis

Teamkollege Roman Rees, der beim Auftakt in Finnland noch als Dritter auf dem Podest gestanden hatte, kassierte ebenfalls eine Strafrunde und ist mit seinem 27. Platz im Verfolger am Samstag dabei. Johannes Kühn fand sich nach drei Strafrunden in den Top 40 wieder.

Etwas enttäuscht war dagegen Justus Strelow, der sich mit zwei Fehlern nach seinem Rennen selbstkritisch gab und die Weihnachtspause herbeisehnt. " Ich merke schon, dass ich nicht mehr so spritzig bin. Es fällt immer schwerer die Speicher aufzufüllen ".

Bei Benedikt Doll, dem neu ins Team gerückten Philipp Horn, Johannes Kühn, Roman Rees, Justus Strelow und David Zobel muss über die zehn Kilometer aber alles passen, um eine Chance gegen den derzeit überragenden Weltcup-Gesamtführenden Johannes Thingnes Bö zu haben.