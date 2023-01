Massenstart in Ruhpolding Bö führt norwegischen Vierfacherfolg an Stand: 15.01.2023 13:11 Uhr

Der Massenstart der Männer hat den gewohnten Sieger hervorgebracht. Das Rennen hinter Johannes Thinges Bö entschied Vetle Sjaastad Christiansen für sich. Insgesamt gingen die ersten vier Plätze an Norwegen. Justus Strelow erreichte sein bestes Weltcup-Ergebnis.

Er ist und bleibt der absolute Dominator in dieser Saison: Johannes Thingnes Bö. Und auch beim Massenstart der Männer in Ruhpolding am Sonntag (15.01.2023) hat er seine Ausnahmestellung untermauert. Im zwölften Einzelrennen der Saison stand er zum neunten Mal ganz oben. Dahinter kamen seine Landsmänner Vetle Sjaastad Christiansen und Sturla Holm Laegreid auf die weiteren Podiumsplätze.

Von den deutschen Skijägern schaffte es lediglich Justus Strelow als Achter in die Top Ten - besser war er im Weltcup noch nie in einem Einzelrennen platziert. Benedikt Doll wurde 15., Roman Rees kam auf Rang 22. David Zobel und Johannes Kühn landeten auf den Plätzen 24 und 27.

Bö und Christiansen trotz Fehlern vorne dabei

Mitte der ersten Runde zog Bö bereits das Tempo an und sorgte so für die ersten Lücken im Feld. Nur sein Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen konnte mitgehen. Doch die beiden leisteten sich beim ersten Schießen jeweils einen Fehler und mussten in die Strafrunde. So übernahmen die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Fabien Claude die Führung. Von den DSV-Startern kamen Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel fehlerfrei durch. Benedikt Doll leistete sich einen Fehler, Roman Rees sogar drei.

Bis zur zweiten Liegendeinlage war Bö wieder ganz nach vorne gelaufen und räumte diesmal alle Scheiben ab. Hinter ihm folgten Claude und Christiansen, auf den Plätzen vier und fünf folgten mit sechs beziehungsweise neun Sekunden Rückstand die weiterhin fehlerfreien Strelow und Zobel.

Doll verpasst den Anschluss

Beim ersten Stehendanschlag musste Bö und Christiansen wieder einmal in die Runde, Claude reihte sich nach zwei Fehlern weiter hinten ein. Auch Strelow und Zobel kamen nicht fehlerfrei durch, Doll ließ im dritten Schießen zum dritten Mal eine Scheibe stehen und verpasste es so den Anschluss nach vorne herzustellen. Kühn fiel nach den Fehlern drei, vier und fünf weit zurück.

An der Spitze lief Bö nun seinen Verfolgern, darunter seinem Bruder Tarjei, davon und kam mit Vorsprung zum letzten Schießen. Dort konnte er sich einen weiteren Fehler leisten und ging nur knapp hinter dem diesmal fehlerfreien Christiansen auf die Schlussrunde. Bö kämpfte sich heran und schließlich vorbei. Am letzten Anstieg ließ er Christiansen förmlich stehen und lief zum nächsten Sieg.