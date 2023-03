Biathlon-Weltcup in Östersund DSV-Frauenstaffel auf der Jagd nach der Kristallkugel Stand: 08.03.2023 13:35 Uhr

Je zwei Einzelrennen und eine Staffel stehen am Wochenende beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund auf dem Programm. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling formuliert klare Ziele.



"Wir wollen den positiven Trend aus den Einzelwettkämpfen in Nove Mesto fortsetzen und uns bei den letzten Einzeln der Saison sowie den Massenstartrennen in Szene setzen" , so Bitterling vor dem vorletzten Rennwochenende des Winters.

Vanessa Voigt beim Sprint in Aktion.

Frauen-Staffel soll angreifen

Vor allem auf die beiden Staffelrennen legt der Sportdirektor Biathlon ein besonderes Augenmerk: "In der Staffelwertung der Damen haben wir noch eine Chance auf die kleine Kristallkugel, hier wollen wir angreifen und versuchen, die letzte Staffel des Jahres zu gewinnen. Bei den Herren ist das Ziel, sich von dem fünften Platz bei der WM zu rehabilitieren und zu zeigen, dass die deutsche Herrenstaffel zu Recht auf Platz zwei der Staffel-Gesamtwertung steht."

Voigt motiviert auf einer ihrer Lieblingsstrecken

Bei den Einzelrennen sollen die DSV-Athleten idealwerweise für die eine oder andere Topplatzierung sorgen. Vor allem Vanessa Voigt hat sich etwas vorgenommen: "Östersund war einer meiner ersten Weltcup-Orte. Ich konnte dort in der Vergangenheit sehr gute Leistungen zeigen und bin dort zum ersten Mal in die Punkte gelaufen. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, aber auf jeden Fall eine, die zu meinen Favoriten gehört."

Im Kampf um die kleinen Kristallkugeln hat lediglich Denise Herrmann-Wick, die die Strecken in Östersund ebenfalls mag, im Sprint gute Chancen. Ein Sprint wird in Schweden aber nicht gelaufen.

Das Aufgebot für Östersund

Frauen

- Denise Herrmann-Wick (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

- Janina Hettich-Walz (SC Schönwald)

- Hanna Kebinger (SC Partenkirchen)

- Sophia Schneider (SV Oberteisendorf e.V.)

- Vanessa Voigt (SV Rotterode)

- Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)



Männer

- Benedikt Doll (SZ Breitnau)

- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

- Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

- Roman Rees (SV Schauinsland)

- Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

- David Zobel (SC Partenkirchen)

