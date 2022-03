Biathlon | Massenstart

Fabelhafter Tag für deutsche Biathletinnen - Herrmann Zweite

Stand: 12.03.2022, 16:10 Uhr

Unglaublich! In einem packenden Massenstartrennen sind drei deutsche Skijägerinnen am Samstag in Otepää in die Top Sechs gelaufen. Auf der Schlussrunde hatten noch fünf Läuferinnen die Chance zum Sieg.