Biathlon Vanessa Hinz beendet ihre aktive Karriere Stand: 04.02.2023 15:56 Uhr

Die Biathletin Vanessa Hinz beendet mit sofortiger Wirkung ihre aktive Karriere. Das teilte der Deutsche Ski-Verband mit. Die 31-Jährige vom SC Schliersee war mehr als zehn Jahre Mitglied des Biathlonkaders. Laut DSV wird sie keine Wettkämpfe mehr bestreiten.

Bei den Weltmeisterschaften 2019 in Östersund gewann Hinz in der Mixed-Staffel mit Denise Herrmann, Arnd Peiffer und Benedikt Doll die Silbermedaille. Im folgenden Jahr holte sie bei der WM 2020 in Antholz die Silbermedaille im Einzel.