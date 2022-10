Weltmeisterschaft in Thüringen So läuft die Biathlon-WM 2023 in Oberhof Stand: 26.10.2022 17:48 Uhr

Erstmals seit Ruhpolding 2012 findet wieder eine Biathlon-WM in Deutschland statt. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zu den Wettkämpfen in Oberhof.

Für die WM 2023 wurde die Arena an Rennsteig umgebaut und modernisiert, die Zuschauerkapazität von 25.000 auf 28.000 erhöht. Besonders wichtig für die Oberhofer aber war das Thema Energie: Der Standort sei bei der klimaneutralen Energieversorgung gegenwärtig Vorreiter, sagte Hartmut Schubert, Vorsitzender des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum sowie WM- und Oberhof-Beauftragter der Thüringer Landesregierung.

Modernisierter Rennsteig "mit absoltutem Vorbildcharakter"

Man setze auf Photovoltaik-Technik, Abwärmenutzung und den Bau eines Blockheizkraftwerkes - so würden 60 Prozent der eigenen Energieversorgung produziert. Ein Schneedepot sichert das kostbare Weiß. Beim Besuch der WM-Wettkampfstätten im Oktober sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert: "Was hier in Oberhof baulich, energetisch und nachhaltig entsteht, hat absoluten Vorbildcharakter."

Der Rennsteig verlangt viel ab

Seit 1984 finden in Oberhof regelmäßig Wettkämpfe statt, der Ort in Thüringen entwickelte sich zu einem Biathlon-Mekka. 2004 trug Oberhof schon einmal eine WM aus. Die Strecke am Rennsteig zählt dabei zu den anspruchsvollsten im Rennkalender: Die Wolfsschlucht stellt den schnellsten Streckenabschnitt im gesamten Weltcup dar. Hier werden Geschwindigkeiten von mehr als 80 Kilometern pro Stunde erreicht.

Und den Schwung brauchen die Biathleten auch: Auf die Wolfsschlucht folgt der Birxsteig - der längste Anstieg der Strecke. "Wer in Form ist, wird ihn lieben. Wer nicht in Form ist, wird ihn hassen" , sagte der neue Sportschau-Experte Erik Lesser. Am Birxsteig stehen auch die meisten Zuschauer und feuern die Athleten an.

Auf das "Frankfurter Kreuz" müssen die Biathlon-Fans allerdings verzichten. Aufgrund mehrerer Stürze in der steilen Kurve wurde sie aus dem Streckenplan gestrichen.

Der WM-Zeitplan von Oberhof Datum Frauen Männer Mixed Mittwoch, 8. Februar Mixed-Staffel (4x6 km) Freitag, 10. Februar 14.30 Uhr: Sprint (7,5 km) Samstag, 11. Februar 14.30 Uhr: Sprint (10 km) Sonntag, 12. Februar 13.25 Uhr: Verfolgung (10 km) 15.20 Uhr: Verfolgung (12,5 km) Dienstag, 14. Februar 14.30 Uhr; Einzel (20 km) Mittwoch, 15. Februar 14.30 Uhr: Einzel (15 km) Donnerstag, 16. Februar 15.10 Uhr: Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km) Samstag, 18. Februar 15.00 Uhr: Staffel (4 × 6 km) 11.45 Uhr: Staffel (4 × 7,5 km) Sonntag, 19. Februar 15.15 Uhr: Massenstart (12,5) km 12.30 Uhr: Massenstart (15 km)

Norwegen dominiert WM 2021

Norwegen dominierte die vergangene WM im slowenischen Pokljuka. 14 Medaillen erkämpften sich die Skandinavier - davon alleine sieben Goldene. Bei den Männern war der Norweger Sturla Holm Lægreid mit vier Titeln der erfolgreichste Athlet, bei den Frauen überzeugte seine Landsfrau Tiril Eckhoff: Sechs Mal gewann sie Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Eckhoff war die Königin von Pokljuka.

Für das DSV-Team verlief die WM eher enttäuschend - nur zwei Silbermediallen gab es für die sonst so erfolgsverwöhnten Biathleten. Arnd Peiffer, mittlerweile Sportschau-Experte, und die Frauen-Staffel sorgten für zwei Lichtblicke.

Medaillengewinner Männer 2021 Pokljuka Wettkampf Gold Silber Bronze Sprint Martin Ponsiluoma (SWE) Simon Desthieux (FRA) Émilien Jacquelin(FRA) Verfolgung Émilien Jacquelin (FRA) Sebastian Samuelsson (SWE) Johannes Thingnes Bø (NOR) Einzel Sturla Holm Lægreid (NOR) Arnd Peiffer (GER) Johannes Dale Massenstart Sturla Holm Lægreid (NOR) Johannes Dale (NOR) Quentin Fillon Maillet (FRA) Staffel Norwegen Schweden Biathletenverband Russlands

Medaillengewinner Frauen 2021 Pokljuka Wettbewerb Gold Silber Bronze Sprint Tiril Eckhoff (NOR) Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) Hanna Sola (BLR) Verfolgung Tiril Eckhoff (NOR) Lisa Theresa Hauser (AUT) Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) Einzel Markéta Davidová (CZE) Hanna Öberg (SWE) Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) Massenstart Lisa Theresa Hauser (AUT) Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) Tiril Eckhoff (NOR) Staffel Norwegen Deutschland Ukraine

Medaillengewiner Mixed-Wettbewerbe 2021 Pokljuka Wettbewerb Gold Silber Bronze Mixed-Staffel Norwegen Österreich Schweden Single-Mixed-Staffel Frankreich Norwegen Schweden