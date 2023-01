Biathlon-WM in Oberhof Corona-Folgen - Tiril Eckhoff verpasst auch WM Stand: 16.01.2023 14:00 Uhr

Die WM in Deutschlands Biathlon-Hochburg Oberhof findet ohne eine der prominentesten Vertreterinnen der Sportart statt: Tiril Eckhoff leidet unter den Folgen einer Corona-Infektion und wurde nicht nominiert.

Die zweimalige Olympiasiegerin Tiril Eckhoff verpasst die Biathlon-WM in Oberhof. Wie aus dem am Montag (16.01.2023) vom norwegischen Verband veröffentlichten Aufgebot hervorgeht, gehört die 32-Jährige nicht zum Team für den Saison-Höhepunkt vom 8. bis 19. Februar in Thüringen.

Eckhoff wegen Corona-Folgen noch ohne Weltcup-Einsatz

Die zehnmalige Weltmeisterin konnte in diesem Winter noch kein Rennen bestreiten und leidet weiterhin unter den Folgen einer Corona-Infektion aus dem März vergangenen Jahres. Eckhoff ist seitdem nicht mehr in der Lage, normal Leistungssport zu betreiben. Wann ihr das wieder möglich sein wird und wie ihre Karriere weitergeht, ist weiterhin unklar.

Angeführt wird Norwegens Frauen-Mannschaft von der dreimaligen Peking-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland. Auch die 32-Jährige hatte lange mit den Folgen ihrer Corona-Infektion zu kämpfen und war erst im Januar verspätet in die Saison eingestiegen.

Bö größte Gold-Hoffnung - DSV-Nominierung wohl nach Antholz

Bei den Männern ist Johannes Thingnes Bö die größte Gold-Hoffnung der Skandinavier. Der 29-Jährige gewann bereits neun von zwölf Saisonrennen. Am Sonntag setzte sich der Dominator bei einem norwegischen Vierfacherfolg im Massenstart von Ruhpolding überlegen durch.

Der Deutsche Skiverband hat seine Startplätze für die Heim-WM noch nicht vergeben. Mit einer Nominierung wird erst nach der WM-Generalprobe in dieser Woche im Italienischen Antholz gerechnet. In Südtirol geht es am Donnerstag mit dem Frauen-Sprint los.