Biathlon in Hochfilzen Trotz Notbesetzung - Deutsche Frauen-Staffel überzeugt mit Rang fünf Stand: 10.12.2023 16:02 Uhr

Die deutsche Biathlon-Staffel der Frauen hat sich beim Weltcup in Hochfilzen trotz akuter Personalnot achtbar geschlagen. Der Sieg ging erneut an Norwegen.

Von Jonas Schlott

Platz fünf in einem Staffel-Rennen ist eigentlich nicht der Anspruch der deutschen Biathletinnen. Am Sonntag (10.12.2023) in Hochfilzen war das Ergebnis aber allemal respektabel.

In der Notbesetzung Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Marion Wiesensarter und Vanessa Voigt trotzten die deutschen Skijägerinnen über die 4x6 Kilometer den zahlreichen Ausfällen im Team. Vor allem Wiesensarter überzeugte bei ihrem Weltcup-Debüt in diesem Winter mit einem tollen Rennen.

Norwegen erneut nicht zu schlagen

Wie schon bei den Männern triumphierte auch bei den Frauen Norwegen. Juni Arnekleiv, Marit Ishol Skogan, Karoline Offigstad Knotten und Ingrid Landmark Tandrevold leisteten sich nur sechs Nachlader und kamen mit 31,6 Sekunden Vorsprung vor Schweden (10 Nachlader) und Frankreich (8/+1:01,5 Minute) ins Ziel.

Deutschland musste insgesamt siebenmal nachladen und hatte am Ende einen Rückstand von 1:22,9 Minute auf die Spitze. "Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels", sagte Schlussläuferin Voigt im Sportschau-Interview. "Wir haben heute einen super Job und das Beste draus gemacht."

Krankheitswelle dezimiert DSV-Team

Schon vor dem Start war klar, dass es ein schwieriges Unterfangen für die deutschen Biathletinnen wird. Sophia Schneider fiel kurzfristig mit Infektsymptomen aus. Zuvor waren bereits Franziska Preuß und Hanna Kebinger aufgrund einer Coronainfektion aus Österreich abgereist. Da auch Anna Weidel aus gesundheitlichen Gründen nicht einsatzfähig war, wurde Wiesensarter kurzfristig nach Hochfilzen beordert.

Grotian überzeugt als Startläuferin

Als Startläuferin war aber zunächst Grotian gefordert. Die fünffache Junioren-Weltmeisterin kam am Schießstand sehr gut zurecht, schoss nicht nur zügig, sondern auch fehlerfrei und ging zeitgleich mit Norwegens Arnekleiv zurück auf die Strecke. Dort konnte die erst 19-Jährige das hohe Tempo zwar nicht ganz mitgehen, zeigte im Stehendschießen mit nur einem Nachlader aber erneut einen starken Auftritt und übernahm die Führung.

Bis zum Wechsel hatten Norwegen und Schweden die Lücke zwar geschlossen, dennoch konnte Grotian mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sein. "Es war sehr aufregend, ich hätte mich selbst nicht auf Position eins gesetzt" , schmunzelte Grotian. "Aber es ist eine Herausforderung gewesen und hat super geklappt. Staffeln sind mein Ding."

Hettich-Walz mit vier Nachladern

Hettich-Walz verlor bis zum ersten Schießen einige Sekunden. Im Liegendanschlag musste sie zudem zweimal nachladen. Als Vierte blieb der Rückstand auf das Podest aber gering. An die Spitze hatte sich derweil Italiens Lisa Vittozzi gesetzt, die mit einem zügigen zweiten Schießen an Position eins übergab.

Hettich-Walz brauchte dagegen erneut zwei Extrapatronen und übergab mit einer knappen Minute Rückstand an Wiesensarter. "Liegend weiß ich nicht, woran es lag. Stehend habe ich ganz schön gewackelt" , sagte Hettich-Walz im Anschluss enttäuscht. "Auf der Strecke lief an diesem Wochenende einfach nicht viel."

Traumdebüt für Wiesensarter

Für Wiesensarter war es ein absoluter Kaltstart. Im Gegensatz zur Konkurrenz war sie mit dem Zustand der Strecke in Hochfilzen nicht vertraut. Bis zum Liegenschießen verlor sie einige Sekunden. Umso stärker ihr Auftritt am Schießstand mit fünf Volltreffern. Auch in der Loipe hielt die 28-jährige Bayerin im Anschluss überraschend gut mit. Und es sollte noch besser kommen: Mit nur einem Nachlader im Stehen ging Wiesensarter zurück auf die Strecke und übergab auf einem hervorragenden fünften Platz an Schlussläuferin Voigt.

"Ich wurde gestern Abend schon vorgewarnt. Heute morgen hieß es dann: 'Marion, du musst jetzt los'" , gab Wiesensarter einen Einblick in ihr gelungenes Debüt. Weil am Samstag auch noch ihr Auto kaputtgegangen war, mussten sie ihre Eltern aus der bayerischen Heimat rund eine Stunde zu dem unverhofften Einsatz nach Tirol fahren. "Ich habe gar nicht so viel nachdenken können und einfach versucht, das Beste draus zu machen."

Voigt verpasst Platz vier

Voigt ging mit einem Rückstand von einer guten Minute auf Spitzenreiter Norwegen ins Rennen. Das Podest war nur 30 Sekunden entfernt. Allerdings gaben sich Norwegen, Schweden und Frankreich am Schießstand keine Blöße, dafür holte Voigt die Italienerinnen auf Rang vier ein.