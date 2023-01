Biathlon auf der Pokljuka Elvira Öberg dominiert den Sprint - Herrmann-Wick in den Top Ten Stand: 05.01.2023 15:37 Uhr

Die Schwedin Elvira Öberg hat mit einer fehlerfreien Schießleitung den Sprint auf der Pokljuka gewonnen. Denise Herrmann-Wick schaffte es trotz zwei Fehlern unter die Top Ten.

Die Weihnachtspause ist auch für die Biathletinnen vorbei. Den Sieg im ersten Sprint des Jahres sicherte sich mit einer fehlerfreien Schießleistung und einer beeindruckenden Form auf der 7,5 km langen Loipe Elvira Öberg. Die Schwedin lag im Ziel vor der Französin Julia Simon (0/+ 6,9 Sek.). Platz drei belegte die Italienerin Dorothea Wierer (0/18,7 Sek.).

Herrmann-Wick mit Schwächen am Schießstand

Um auf dem Podest vorne zu landen, war eine fehlerfreie Schießleistung Grundvoraussetzung. Denise Herrmann-Wick, die beim letzten Sprint in Annecy auf dem Podest landete, war zwar auf der anspruchsvollen Loipe mit Laufbestzeit am schnellsten unterwegs - aber zwei Schießfehler waren zu viel, um vorne mitmischen zu können. Am Ende war es der sechste Platz (+36,3 Sek.). " Schnellste Laufzeit zu haben, ist richtig cool. Zwei Fehler sind aber einer zu viel für das Podest ", sagte Herrman-Wick.

Besser am Schießstand machten es Anna Weidel und Vanessa Voigt. Beide blieben fehlerfrei und erarbeiteten sich damit eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag. Voigt war trotz ihrer Schießleistung nicht ganz zufrieden mit dem Sprint: " Die Teilleistung Schießen hat gestimmt. Die Teilleistung Laufen war nicht so gut. Am Berg habe ich mich schwach gefühlt, da haben mir einige Körner gefehlt – aber so ist das manchmal ", sagte die 25-Jährige im ZDF. Voigt wurde 23. (+1:15,1), Weidel beendete das Rennen auf dem 26. Platz (+1:24,2).

Janina Hettich-Walz landete mit drei Schießfehlern auf dem 44. Platz (+2:00,9). Sophia Schneider erwischte einen schlechten Tag - vier Schießfehler, Platz 61 (+2:34,3): Damit konnte sie sich nicht für die Verfolgung qualifizieren.

Comeback für Röiseland

Für Marte Olsbu Röiseland, der überragenden Athletin der letzten Saison, war es der erste Wettkampf nach überstandener Krankheit in dieser Saison. Die Norwegerin leistete sich einen Fehler - beim Laufen war ihr die fehlende Wettkampfpraxis anzumerken.

Preuß und Hinz in Slowenien nicht dabei

Franziska Preuß fehlte beim Weltcup im Slowenien wegen einer Erkältung. Auch Vanessa Hinz, die auf der Pokljuka ihr Weltcup-Comeback geben wollte, fiel wegen Atemwegsproblemen aus.