Vanessa Voigt überraschend beste DSV-Athletin im Sprint

Der typische Oberhofer Nebel hatte sich zum Start des Frauenrennens am Freitag nicht verzogen. Leichter Schneefall und wechselnder Wind sorgten für ungemütliche Witterungsverhältnisse. Am wenigsten beeindrucken lies sich davon Marte Olsbu Röiseland. Die Norwegerin verpasste nur eine Scheibe und sicherte sich dank starker Laufleistung in 23:30,1 Minuten den vierten Saisonsieg. Platz zwei teilten sich die Belarussin Hanna Sola (+7,1 Sek .) und die Französin Julia Simon.