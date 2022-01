"Siebenkampf" um das begehrte gelbe Trikot

Manchmal trügt die Erinnerung. Gefühlt war die Entscheidung um den Gewinn des Biathlon-Gesamtweltcups bei den Männern in den letzten zehn Jahren selten von großer Spannung geprägt. Kaum einmal hatten mehr als zwei Athleten eine realistische Chance, am Ende einer langen Saison ganz oben zu stehen.

War es nicht der Norweger Johannes Thingnes Bö und vor ihm Martin Fourcade aus Frankreich, die das Geschehen bei den Skijägern ein Jahrzehnt lang dominierten?

Nur zwei Sieger in zehn Jahren

Stimmt fast! Zwischen 2011/12 und 2017/18 hieß der Träger des Gelben Trikots siebenmal in Folge Martin Fourcade. Der Franzose, der zudem fünfmal olympisches Gold und 13 Weltmeistertitel gewann, hielt seine Konkurrenten regelmäßig auf Distanz. Lediglich bei seinem letzten Triumph kam der aufstrebende Johannes Thingnes Bö bis auf 89 Punkte an den Überflieger aus den Pyrenäen heran.

Johannes Thingnes Bö (l.) und Martin Fourcade dominierten jahrelang das Geschehen bei den Männern

In der Saison 2018/19 gelang Bö die Wachablösung. Dreimal war der Norweger seitdem der beste Biathlet des Winters - richtig knapp wurde es 2019/2020, als Bö in einem Herzschlagfinale mit zwei Pünktchen Vorsprung vor Fourcade reüssierte, der anschließend seinen Rücktritt vom Profisport bekanntgab.

Bös Wachablösung - aber zweimal wurde es ganz knapp

Auch in der vergangenen Saison siegte Bö - in der Endabrechnung diesmal mit nur 13 Punkten Vorsprung vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid. Im Kampf um das Gelbe Trikot ging es also nur selten richtig eng zu. Kaum einmal wechselte das Leibchen des Führenden im Gesamtweltcup seinen Besitzer.

Das ist in diesem Winter komplett anders: Gleich mehrmals wechselte die Führung in der Gesamtwertung. Und nicht weniger als sieben Athleten haben nach knapp der Hälfte der Saison noch realistische Chancen, die Wertung dieses Mal für sich zu entscheiden.

Fillon Maillet, Christiansen & Co. jagen Jacquelin

Greift Emilien Jacquelin an: Quentin Fillon Maillet

Der derzeit Führende, Emilien Jacquelin aus Frankreich, hat gerade mal 61 Punkte mehr auf dem Konto als Johannes Thingnes Bö auf Rang sieben. Für einen Sieg werden 60 Punkte vergeben - es kann also ganz schnell gehen, dass sich die Reihenfolge in dem Ranking wieder ändert. Jeder kleine Aussetzer, ein paar unkonzentrierte Sekunden am Schießstand oder ein gesundheitliches Problemchen können fatal sein.

Erneuter Führungswechsel in Oberhof?

Am Wochenende geht der "Siebenkampf" um den Titel des besten Biathleten in eine neue Runde. Emilien Jacquelin (derzeit 371 Punkte) will versuchen, seinen Platz zu verteidigen. Sein Landsmann Quentin Fillon Maillet (369), Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen/347), Sebastian Samuelsson (Schweden/344), Eduard Latipow (Russland/336) sowie Tarjei Bö (Norwegen/320) und sein Bruder Johannes Thingnes Bö (Norwegen/310) lauern nur auf die Fehler der Konkurrenz.