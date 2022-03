Einige Fragezeichen nach einer Biathlon-Saison mit Höhen und Tiefen

Biathlon- WM in Oberhof das große Saison-Highlight

Die Athleten also erholen sich zunächst einmal von den Strapazen einer langen und intensiven Saison, bei den Verantwortlichen aber muss der Blick bereits nach vorne gehen. Schließlich steuert man auf einen besonderen Höhepunkt zu: die Weltmeisterschaften in Oberhof im Februar 2023.

Bei den Titelkämpfen im Thüringer Wald geht es für den DSV nicht nur darum, sich als guter Gastgeber zu präsentieren, auch sportlich will man sicherlich besser abschneiden als bei den vergangenen Großereignissen. Natürlich sollen der Sieg von Denise Herrmann bei den Olympischen Spielen und Staffel-Bronze nicht unterschlagen werden. Für das einst so dominante deutsche Team erscheint es aber doch etwas wenig - gerade bei den Männern, die in Peking ohne Beteiligung bei der Siegerehrung blieben.

Die bislang letzten deutschen Weltmeister waren Arnd Peiffer und Herrmann 2019 in Antholz. Danach gab es 30 WM-Entscheidungen, ohne dass im Anschluss die deutsche Nationalhymne gespielt wurde. Für die Männer sprang in dieser Zeit dreimal Silber, für die Frauen sprangen vier zweite und ein dritter Platz heraus. Zudem gab es eine Medaille in der Single-Mixed-Entscheidung 2020. Erst Olympiagold brachte die Bilanz der vergangenen Jahre wieder richtig zum Glänzen.

Die Medaillensammler sind auf dem Rückzug

Mit Lesser und den beiden vor einem Jahr zurückgetretenen Peiffer und Simon Schempp haben bei den Männern sichere Medaillenbringer ihre Skier und das Gewehr an den Nagel gehangen. Und auch hinter Herrmann stehen große Fragezeichen. Einer definitiven Zusage über die Karrierefortsetzung war sie zuletzt ausgewichen.

"Eine Heim- WM reizt immer. Aber es kommt drauf an: Wir schauen jetzt mal, wie sich alles so zusammenstellt und was der Körper so macht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund. Aber wir lassen erstmal die Saison zu Ende gehen" , erklärte Herrmann jüngst. Nachdem sie alles auf den Saisonhöhepunkt ausgerichtet hatte und dort erfolgreich war, heißt es nun Urlaub genießen und sich dabei Gedanken machen.

Wer übernimmt die Führungsrolle im deutschen Biathlon-Team?