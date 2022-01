Die Abwesenheit der Top-Norweger, die im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Peking lieber ein spezielles Trainingsprogramm in Südtirol absolvieren, eröffnete die große Chance für andere, eine Topplatzierung zu erreichen. Und gleich zwei deutsche Männer nutzten die Gunst der Stunde: Benedikt Doll (Titisee-Neustadt) sprintete in der Chiemgau Arena aufs Podium, Erik Lesser (Frankenhain) darf einen Top-Ten-Platz feiern.

Fillon Maillet baut Weltcupführung aus

Von den verbliebenen Favoriten kam diesmal nur Quentin Fillon Maillet fehlerfrei durch. In 23:23,7 Minuten bewältigte der im Weltcup führende Franzose den Rundkurs - eine Zeit, die keiner der Konkurrenten mehr erreichen sollte.

Seine Weltcupführung baute er damit weiter aus. Für die härtesten Verfolger aus seinem eigenen Team - Landsmann Emilien Jacquelin landete mit vier Schießfehlern weit abgeschlagen im Feld -, aus Schweden und Norwegen wird es nun immer schwieriger, ihm noch einmal das Gelbe Trikot abzujagen.