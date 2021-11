Biathletinnen Preuß und Herrmann: Olympia-Medaille als "Ansporn"

Herrmann blickt schon auf Peking 2022 - Preuß wartet ab

Zugute kommen Preuß die Hygienemaßnahmen wegen Corona, wie sie sagt. Im vergangenen Winter war sie anders als in der Vergangenheit ohne gesundheitliche Probleme durchgekommen. Da könne man sich "viel Energie sparen".

Den Saisonhöhepunkt in China will Preuß aber noch nicht an sich heranlassen. "Wir haben bis dahin so viele Stationen, ich werde von Woche zu Woche schauen. Alles auf Olympia auszurichten, da bin ich nicht der Typ", betont sie.

Herrmann will die Saison derweil "schon ein bisschen mit Köpfchen angehen". Der vergangene Winter sei sehr kräftezehrend gewesen, deswegen macht die 32-Jährige dieses Jahr "eher einen Kaltstart".