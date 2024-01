Sportschau-Experte Erik Lesser

Sportschau-Experte im Portrait Erik Lesser - Biathlon-Weltmeister der klaren Worte Stand: 24.01.2024 18:25 Uhr

Erik Lesser war über Jahre ein Erfolgsgarant im deutschen Biathlon. Neben zahlreichen sportlichen Erfolgen überzeugt der gebürtige Thüringer auch stets mit einer klaren Haltung zu gesellschaftlichen und politischen Themen.

Erik Lesser, Jahrgang 1988, prägte das deutsche Biathlon über Jahre. 2010 lief er erstmals ein Weltcup-Rennen und zeigte mit Platz zwei in der Mixed-Staffel in Kontiolahti prompt sein Potenzial. Dort gelang ihm auch sein größter Erfolg: 2015 krönte er sich zum Weltmeister in der Verfolgung und gewann zudem Gold mit der Staffel.

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi holte der gebürtige Suhler jeweils Silber im Einzel und mit der Staffel. Insgesamt feierte Lesser sieben Weltcup-Siege, davon drei in Einzelrennen. Bis zu seinem Karriereende gehörte der Familienvater zur erweiterten Weltspitze im Biathlon, was er im März 2022 bei seinem vorletzten Rennen beim Weltcup in Oslo mit dem Sieg in der Verfolgung unter Beweis stellte.

Erik Lesser - ein kritischer Geist

Doch auch abseits von Schießstand und Loipe sorgte Lesser für Schlagzeilen. Der charismatische und stets selbstkritische Athlet scheute sich nicht, auch Unbequemes anzusprechen. Vor allem das Internationale Olympische Komitee und dessen Präsident Thomas Bach wurde für seine Haltung vor und während der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking scharf kritisiert. Auch zum umstrittenen Austragungsort der Spiele in China fand er deutliche Worte.

Lesser machte zudem immer wieder auf politische und gesellschaftliche Themen aufmerksam. Nachdem er seinem ehemaligen russischen Mitstreiter im Weltcup, Eduard Latipow, beim Weltcup in Oberhof sportliches Equipment zur Verfügung gestellt hatte, weil dieser zwei Wochen in Quarantäne verbringen musste, nutzte Lesser seine dadurch vor allem in Russland gewonnene Popularität, um auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufmerksam zu machen.

Student, Trainer, Experte

Neben seiner Tätigkeit als Sportschau-Experte im Biathlon-Weltcup, bei dem sich Lesser mit seinem ehemaligen Teamkollegen und Freund Arnd Peiffer abwechselt, absolviert Thüringens Sportler des Jahres 2015 derzeit sein Trainerstudium an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Zudem arbeitet er als Schießtrainer am Bundesstützpunkt in Oberhof an der Seite von Bundestrainer Uros Velepec sowie Jens Filbrich und Marko Danz.