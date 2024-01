Biathlon DSV-Trio kehrt beim Heimweltcup in Oberhof zurück Stand: 01.01.2024 12:44 Uhr

Nach ihren krankheitsbedingten Zwangspausen stehen Roman Rees, Sophia Schneider und Hanna Kebinger beim Biathlon-Weltcup in Oberhof wieder im Aufgebot des deutschen Skiverbandes (DSV).

Im Vergleich zu den Rennen im schweizerischen Lenzerheide kurz vor Weihnachten wurden David Zobel und Johanna Puff nicht berücksichtigt. Das teilte der DSV am Montag (01.01.2023) mit. Das Wettkampf-Programm in Oberhof startet am Donnerstag (04.01.2023) mit dem Sprintrennen der Männer über zehn Kilometer. Die Frauen steigen am Freitag ein.

"Ganze Woche im Bett" - Schneider vor Comeback

"Nachdem ich in Lenzerheide ohne Rennen abreisen musste, hatte ich gehofft, dass ich dann wieder direkt mit dem Training starten und über Weihnachten meine Form aufbauen kann. Leider bin ich dann aber eine ganze Woche komplett im Bett gelegen" , erklärte Schneider. Die 26-jährige Traunsteinerin, die mit zwei Top-5-Platzierungen in die Saison gestartet war, blickt dennoch zuversichtlich auf den Weltcup in Oberhof.

"An Oberhof habe ich sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Wie die Leute letztes Jahr in Fünferreihen standen und uns angefeuert haben – daran denke ich wirklich noch oft und gerne zurück" , sagte Schneider und fügte an: "Ich freue mich einfach richtig, dass es jetzt wieder los geht."

Doll arbeitet im Kraftraum für Top-Ergebnisse

Auch Benedikt Doll ist mit dem bisherigen Saisonverlauf bislang nicht unbedingt zufrieden. "Meine persönliche Bilanz fällt für die ersten Weltcup-Wochen durchwachsen aus. Es geht natürlich immer besser. Mit dem Weltcup-Sieg habe ich aber auch ein sehr gutes Rennen gemacht, und letztendlich war ich doch regelmäßig in den Top-Ten und Top-15."

Die Weihnachtspause hat der Routinier vor allen Dingen im Kraftraum verbracht, um dort an den Defiziten zu arbeiten, die verhindert haben, dass Doll häufiger auf dem Podest stand. In Oberhof will er sich nun beweisen und visiert ein Top-Ergebnis an - auch "wenn die Strecke vom Profil her nicht unbedingt zu meinen absoluten Lieblingsstrecken gehört" , so Doll. "Trotzdem freue ich mich, wieder nach Oberhof zu kommen. Ich bin eigentlich immer gerne da oben."