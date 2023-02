Biathlon-Massenstart der Männer in Oberhof Tank des Überfliegers Bö leer - Schweden-Duo gewinnt Stand: 19.02.2023 13:25 Uhr

Johannes Thingnes Bö ist doch von dieser Welt: Der Überflieger aus Norwegen musste sich am Sonntag (19.02.2023) im abschließenden Massenstartrennen über 15 Kilometer bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof mit dem dritten Platz begnügen.

Wer hätte das gedacht? Sebastian Samuelsson hat zum Abschluss der Festspiele am Rennsteig Gold gewonnen. Mit einer fehlerfreien Leistung am Schießstand ebnete der Schwede den Weg zum Sieg. Er gewann vor seinem Landsmann Martin Ponsiluoma (2 Fehler/+ 9,6 s). Bö, der in den Tagen von Oberhof fünf Goldmedaillen gewann, blieb nur der dritte Platz. Mit drei Strafrunden kam er 38,8 Sekunden nach Samuelsson ins Ziel.

Bö schwächelt am Schießstand

Nach dem Dämpfer und Silber in der Staffel zeigte der 29-Jährige am Sonntag Schwächen im Liegendschießen, allerdings konnte sich Bö zunächst auf seine Laufform und das Material verlassen. Er musste im Gegensatz zu den Konkurrenten im Liegendanschlag jeweils einmal in die Strafrunde und kehrte mit gut 23 Sekunden Rückstand auf die Strecke zurück. Dort zündete der Überflieger den Turbo und lief den Rückstand auf seine Konkurrenten fast spielerisch leicht wieder zu.

Ein Fehler zu viel

So kam eine große Gruppe um Bö zum ersten Stehendschießen und dort zauberte der Norweger. Mit einer fehlerfreien Schnellfeuereinlage setzte sich Bö an die Spitze und kehrte 9,2 Sekunden vor Samuelsson zurück. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) lag als Dritter schon 17,7 Sekunden zurück.

Der Rückstand blieb auf der Strecke konstant. Fünf Volltreffer beim letzten Schießen und das sechste Gold wäre perfekt gewesen. Doch ausgerechnet die letzte Scheibe blieb stehen, Bö musste zum dritten Mal in die Runde. Die beiden Schweden Ponsiluoma und Samuelsson blieben fehlerfrei und gingen 6,8 Sekunden vor Bö raus. Der Gesamtweltcup-Führende sprintete hinterher, hatte aber nach den beiden Aufholjagden keinen Sprit mehr im Tank und musste gut 1.000 Meter vor dem Ziel einsehen, dass es mit dem sechsten Gold in Oberhof nichts wird.

Johannes Thingnes Bö auf der Strecke beim Massensart von Oberhof

Schweden-Coach Lukas: "Schönster Doppelsieg"

Der schwedische Trainer Johannes Lukas, ein gebürtiger Münchner, war nach dem Doppelsieg fassungslos: "Es ist unbeschreiblich. Die Jungs sind wild drauf und machen ihr Ding, unfassbar. Es ist einer der schönsten Doppelsiege, die man haben kann."

Strelow - Top-Schütze mit müden Beinen

Justus Strelow wurde als bester Deutscher 13. Er überzeugte am Schießstand und räumte 19 von 20 Scheiben ab. In der Loipe konnte der junge Sachse aber nicht mithalten und war auf einer Runde gut 38 Sekunden langsamer als Bö. "Das Rennen war hart und von Beginn an ziemlich zügig, zumindest für meine Verhältnisse" , sagte Strewlow in der Sportschau. Der Fehler beim letzten Stehendanschlag wurmte den besten Deutschen, der insgesamt "aber sehr zufrieden" war.

Doll mit verkorkstem Start

Für Benedikt Doll begann das Rennen mit zwei Fehlern und damit einem dicken Dämpfer. Der Routinier kam als Vorletzter auf die Strecke zurück und hechelte dem Feld allein hinterher. Weil an der Spitze auf die Tube gedrückt wurde, vergrößerte sich der Rückstand auf mehr als eine Minute. Mit vier weiteren Fehlern beim Stehendanschlag kam Doll abgeschlagen und enttäuscht als 26. ins Ziel.

Rees und Kühn deutlich zurück

Roman Rees traf 18 der 20 Scheiben, war läuferisch aber nicht in der Lage, mit den Besten mitzuhalten und beendete den Massenstart als 18. mehr als zwei Minuten hinter der Spitze. Johannes Kühn schwächelte dagegen am Schießstand. Bis zur Halbzeit lag er auf Top-Ten-Kurs, dann folgte ein rabenschwarzes Stehendschießen (3 Fehler). Damit waren alle Chancen auf eine gute Platzierung dahin. Am Ende reichte es für Rang 21.