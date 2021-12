Teamarzt spricht von "Vorsichtsmaßnahme"

"Wir haben heute entschieden, Denise für den Massenstart rauszunehmen", sagte Teamarzt Dr. Klaus Marquardt wenige Stunden vor dem Rennen. Es liege keine relevante Erkrankung vor. Es sei eher eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Verband mit. Herrmann fühle sich nicht zu 100 Prozent stabil.

" Das ist definitiv ein Rennen zum Vergessen gewesen. Am Anfang lief es noch nach Plan, aber ich habe schon auf der Strecke gemerkt, dass mir die Kraft fehlt und ich nicht richtig mitkomme. Im Stehen habe ich mich dann sehr wacklig gefühlt und auf der Strecke wollten die Beine nicht, wie ich das wollte ", hatte Herrmann am Samstag gesagt.

Herrmann reist zum Höhentraining nach Davos

Nach diesem Wochenende geht es für die Sächsin, die am Montag (20.12.2021) ihren 33. Geburtstag feiert, noch nicht in die Weihnachtspause, sondern zum Training in die Höhe nach Davos. Damit starten mit Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und der zuletzt fehlenden Franziska Preuß nur drei deutsche Skijägerinnen im Massenstart.

Preuß war kurz vor dem ersten Einsatz in Frankreich auf der Treppe gestürzt, verletzte sich dabei und fehlte beim Sprint und der anschließenden Verfolgung. In der Startliste für den Massenstart steht sie noch drin.

