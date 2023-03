Jugend- und Junioren-WM Nachwuchs-Biathletin Kink bejubelt WM-Gold Stand: 05.03.2023 14:06 Uhr

Das beste Schießen der bisherigen Karriere im wichtigsten Rennen der Karriere: So hat es Julia Kink am Sonntag bei der Biathlon-Jugend-WM gemacht - und darf über WM-Gold jubeln. Bei den jungen Männern kamen die Deutschen nicht in die Podestränge.

Nachwuchs-Biathletin Julia Kink hat bei der Jugend-WM im kasachischen Schtschutschinsk den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 19-Jährige gewann am Sonntag (05.03.2023) den Einzel-Wettkampf über 10 Kilometer.

Zwei Strafminuten und zweitbeste Laufzeit

Kink kassierte mit zwei Schießfehlern in den vier Schießeinlagen zwar zwei Strafminuten. Mit der zweitbesten Laufzeit in der Konkurrenz der 79 Starterinnen gewann die Chiemgauerin aber vor der Schweizerin Alessai Laager (1 Strafminute nach Schießfehler/ + 59,8 Sekunden) sowie der Ukrainerin Oleksandra Merkushyna (3 / + 1:10,2 Minuten).

"Das erste Mal mit nur zwei Fehlern"

"Es ist wirklich unglaublich" , freute sich die in Norwegen lebende und für den WSV Aschau laufende Kink. "Es sind meine ersten Weltmeisterschaften und ich hatte gleich einen großartigen Start. Ich bin total zufrieden, denn normalerweise bin ich nicht so eine gute Schützin. Es war das erste Mal, dass ich nur zwei Fehler geschossen hab" , wird Kink auf der Website des Biathlon-Weltverbandes IBU zitiert.

Die laufstarke Deutsche kam im IBU Junioren-Cup erst neunmal zum Einsatz, ihr bestes Ergebnis war dabei ein achter Platz beim Super Sprint. Die Jugend-Weltmeisterschaften laufen aber perfekt für Kink, bereits am Samstag (04.03.2023) gehörte sie zur deutschen Silber-Staffel.

Zweibeste Deutsche im Einzel der Frauen war die 18-jährige Lea Zimmermann mit vier Schießfehlern und Rang zehn.

Jugend-Männer: Engelmann wird Neunter

Bei den Männern kamen die Deutschen nicht in die Medaillenränge. Beim Sieg des Slowaken Jakub Borgula (1 Strafrunde nach Schießfehlern) wurde in dem 12,5-Kilometer-Rennen Albert Engelmann Neunter. Der 18-Jährige vergab seine Podestchancen am Schießstand. Mit fünf Strafminuten hatte er im Ziel 1:32,2 Minuten Rückstand auf den Tagessieger. Rang zwei und drei gingen an den Norweger Sivert Gerhardsen (2 Strafminuten/ + 7,4 Sekunden) und Matija Legovic aus Kroatien (2 Strafminuten / + 10,2 Sekunden)

16 DSV-Talente in Kasachstan

Für den deutschen Skiverband gehen vom 4. bis 12. März insgesamt 16 Athletinnen und Athleten bei den Titelkämpfen in Kasachstan an den Start.

Aufgebot

Jugend weiblich

Julia Kink (WSV Aschau)

Julia Tannheimer (DAV Ulm)

Lea Zimmermann (SC Patenkirchen)

Juniorinnen

Marlene Fichtner (SC Traunstein)

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Selina Kastl (SC Neubau)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Magdalena Rieger (SC Mittenwald)

Jugend männlich

Albert Engelmann (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Erik Hafenmair (SK Nesselwang)

Tim Nechwatal (WSV Enz-Schoemberg)

Elias Seidl (SC Ruhpolding)



Junioren

Fabian Kaskel (SC Todtnau)

Hans Köllner (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Benjamin Menz (SV Motor Tambach-Dietharz)

Franz Schaser (SV Hermsdorf)

Zeitplan Wettbewerb Zeit Sieger Jugend Mixed Staffel 04.03.2023 Norwegen Junioren Mixed Staffel 04.03.2023 Deutschand Jugend weiblich Einzel, 10 km 05.03.2023 Julia Kink (GER) Jugend männlich Einzel, 12,5 km 05.03.2023 Jakub Borgula (SVK) Juniorinnen Einzel, 12,5 km 06.03.2023 Junioren Einzel, 15 km 06.03.2023 Jugend weiblich Staffel, 3 x 6 km 07.03.2023 Jugend männlich Staffel, 3 x 7,5 km 07.03.2023 Junioreninnen Staffel, 4 x 6 km 08.03.2023 Junioren Staffel, 4 x 7,5 km 08.03.2023 Jugend weiblich Sprint, 6 km 10.03.2023 Jugend männlich Sprint, 7,5 km 10.03.2023 Juniorinnen Sprint, 7,5 km 11.03.2023 Junioren Sprint, 10 km 11.03.2023 Jugend weiblich Verfolgung, 7,5 km 12.03.2023 Jugend männlich Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Juniorinnen Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Junioren Verfolgung, 12,5 km 12.03.2023