Jugend- und Junioren-WM Biathlon-Nachwuchs räumt bei WM im Mixed ab Stand: 04.03.2023 13:37 Uhr

Erfolgreicher Start der deutschen Biathleten bei der Jugend- und Junioren-Weltmeisterschaft in Schtschutschinsk: Am ersten Tag liefen die Staffeln zu Gold und Silber.

Johanna Puff, Selina Grotian, Benjamin Menz und Hans Köllner gewannen am Samstag (04.03.2023) in der Mixed-Staffel Gold bei den Junioren. Das DSV-Quartett verdrängte nach 4 x 6 Kilometern in 1:06,19,4 Stunden Frankreich und Norwegen auf die Plätze,

Die Deutschen überzeugten vor allem in der Loipe und waren 26 Sekunden schneller als die Franzosen, die nur sieben Mal nachladen mussten, und Noweger (zwölf Nachlader). " Die ersten beiden Schüsse waren ein bisschen schlecht, aber insgesamt war es ein sehr gutes Schießen" , kommentierte Deutschlands Schlussläufer Hans Köllner, der die Staffel nervenstark zu Gold lief.

Jugend feiert Silbermedaille

Den Medaillensegen am ersten Tag hatte die Mixed-Staffel der Jugend eröffnet. Julia Kink, Julia Tannheimer, Tim Nechwatal und Elias Seidl mussten nur Norwegen den Vortritt lassen. Die Staffel der Ukraine lief auf den dritten Platz.

Das Rennen war ein einziges Fehlschussfestival. Sieger Norwegen musste drei Mal in die Strafrunde und brauchte insgesamt 17 Nachlader. Die deutsche Staffel musste insgesamt fünf Extrarunden drehen. Dabei erwischte Tim Nechwatal einen rabenschwarzen Tag am Schießstand. Er musste gleich vier Mal in die Strafrunde. Weil die Konkurrenz ebenfalls nicht treffsicher war, brachte Elias Seidel Silber souverän ins Ziel. Die Ukraine hatte fast eine Minute Rückstand.

16 DSV-Talente in Kasachstan

Für den deutschen Skiverband gehen vom 4. bis 12. März insgesamt 16 Athletinnen und Athleten bei den Titelkämpfen in Kasachstan an den Start.

Aufgebot

Jugend weiblich

Julia Kink (WSV Aschau)

Julia Tannheimer (DAV Ulm)

Lea Zimmermann (SC Patenkirchen)

Juniorinnen

Marlene Fichtner (SC Traunstein)

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Selina Kastl (SC Neubau)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Magdalena Rieger (SC Mittenwald)

Jugend männlich

Albert Engelmann (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Erik Hafenmair (SK Nesselwang)

Tim Nechwatal (WSV Enz-Schoemberg)

Elias Seidl (SC Ruhpolding)



Junioren

Fabian Kaskel (SC Todtnau)

Hans Köllner (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Benjamin Menz (SV Motor Tambach-Dietharz)

Franz Schaser (SV Hermsdorf)

Zeitplan Wettbewerb Zeit Sieger Jugend Mixed Staffel 04.03.2023 Norwegen Junioren Mixed Staffel 04.03.2023 Deutschand Jugend weiblich Einzel, 10 km 05.03.2023 Jugend männlich Einzel, 12,5 km 05.03.2023 Juniorinnen Einzel, 12,5 km 06.03.2023 Junioren Einzel, 15 km 06.03.2023 Jugend weiblich Staffel, 3 x 6 km 07.03.2023 Jugend männlich Staffel, 3 x 7,5 km 07.03.2023 Junioreninnen Staffel, 4 x 6 km 08.03.2023 Junioren Staffel, 4 x 7,5 km 08.03.2023 Jugend weiblich Sprint, 6 km 10.03.2023 Jugend männlich Sprint, 7,5 km 10.03.2023 Juniorinnen Sprint, 7,5 km 11.03.2023 Junioren Sprint, 10 km 11.03.2023 Jugend weiblich Verfolgung, 7,5 km 12.03.2023 Jugend männlich Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Juniorinnen Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Junioren Verfolgung, 12,5 km 12.03.2023