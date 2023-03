Biathlon, Jugend- und Junioren-WM Deutsche Nachwuchs-Biathleten fliegen bei der WM von Sieg zu Sieg Stand: 12.03.2023 11:03 Uhr

Was für ein goldiger Nachwuchs! Die Biathlon-Talente des Deutschen Skiverbandes haben am Abschlusstag der Jugend- und Junioren-WM bei den Verfolgungsrennen aufgetrumpft.

Selina Grotian und Julia Tannheimer - zwei Namen, die sich alle Biathlon-Fans merken sollten. Die 18 bzw. 17 Jahre alten Talente sorgten bei der WM der besten Nachwuchsathleten für Furore. Grotian, die kommende Woche ihr Weltcup-Debüt feiern wird, gewann am Sonntag das Verfolgungsrennen bei den Juniorinnen und feierte damit ihre vierte Goldmedaille.

Ähnlich erfolgreich war der Auftritt von Tannheimer, die in der Jugend startet und mit drei Goldmedaillen nach Hause fliegt. Genau wie Grotian gewann sie neben dem Sprint auch das Jagdrennen, dazu gab es Gold in der Staffel. "Ich hätte nie gedacht, dass ich zwei Mal gewinnen kann, das ist so aufregend" , sagte Tannheimer, die trotz drei Schießfehlern ein einsames Rennen über 7,5 Kilometer lief.

Kink holt Silber und insgesamt fünf Medaillen

Julia Kink krönte mit Silber (+ 1:43,7 Minuten/5 Fehler) den starken deutschen Auftritt und feierte ihre insgesamt fünfte Medaille euphorisch: "Es ist so verrückt. Ich wäre schon stolz auf eine Medaille gewesen, aber jetzt habe ich fünf!" Das Rennen begann mit drei Schießfehlern denkbar schlecht, danach "habe ich versucht, mich zusammenzureißen und von vorne anzufangen. Es hat geklappt" , sagte Kink.

Grotian auf dem Weg in die Weltspitze

Auch für Selina Grotian war die Junioren-WM ein reinste Vergnügen. Die 18-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen gewann vier WM-Titel - und das in beeindruckend souveräner Manier. Nach ihrem Sprintsieg am Samstag feierte die Deutsche am Sonntag einen Start-Ziel-Sieg.

Nach zehn Kilometern war sie in 30:00,3 Minuten (4 Strafrunden) nicht zu schlagen. Die zweitplatzierte Französin Jeanne Richard musste zwar einmal weniger in die Strafrunde, war aber 1:13,1 Minuten langsamer als die pfeilschnelle Deutsche, die im Januar schon Europameisterin bei den Erwachsenen in der Verfolgung geworden war.

Grotian, die als neue Laura Dahlmeier gehandelt wird, gibt beim Weltcup-Abschluss nächste Woche in Oslo ihr Debüt bei den Besten.

Jugend: Engelmann stürmt zu Silber

Die deutschen Nachwuchs-Biathleten waren bei der Junioren-WM zwar nicht in der Goldspur, reisen aber auch mit vielen Medaillen nach Hause. Bei Albert Engelmann landete am Sonntag im Verfolger noch eine Silbermedaille im Gepäck.

Nach seinem fünften Platz im Sprint verbesserte sich der 18-Jährige vom WSV Clausthal-Zellerfeld noch auf das Podest. Mit einer tollen Laufleistung und insgesamt drei Fehlern kam er 19,3 Sekunden nach Weltmeister Sivert Gerhardsen aus Norwegen ins Ziel.

Erik Hafenmair (6./+ 1:51,2 Minuten/5 Fehler), Elias Seidl (7./+2:03,4 Minuten/3) und Tim Nechwatal (8./+2:05,8 Minutn/4) sorgten mit Top-Ten-Plätzen für ein glänzendes deutsches Ergebnis.

Junioren: Menz knapp am Podest vorbei

Benjamin Menz stürmte im Verfolger der Junioren vom sechsten auf den vierten Platz und damit knapp am Podest vorbei. Nach dem vierten Schießen durfte er Hoffnung auf einen Platz auf dem Podest schöpfen, doch auf der Schlussrunde konnte Menz mit den flotten Norwegern nicht mithalten.

Beim Dreifachsieg für Team Norge gewann Martin Nevland Gold, Einar Hedegart holte vor Trym Gerhardsen Silber.

Zeitplan Wettbewerb Zeit Sieger Jugend Mixed Staffel 04.03.2023 Norwegen Junioren Mixed Staffel 04.03.2023 Deutschand Jugend weiblich Einzel, 10 km 05.03.2023 Julia Kink (GER) Jugend männlich Einzel, 12,5 km 05.03.2023 Jakub Borgula (SVK) Juniorinnen Einzel, 12,5 km 06.03.2023 Kaja Zorc (SLO) Junioren Einzel, 15 km 06.03.2023 Benjamin Menz (GER) Jugend weiblich Staffel, 3 x 6 km 07.03.2023 Deutschland Jugend männlich Staffel, 3 x 7,5 km 07.03.2023 Tschechien Junioreninnen Staffel, 4 x 6 km 08.03.2023 Deutschland Junioren Staffel, 4 x 7,5 km 08.03.2023 Norwegen Jugend weiblich Sprint, 6 km 10.03.2023 Julia Tannheimer (GER) Jugend männlich Sprint, 7,5 km 10.03.2023 Kasper Kalkenberg (NOR) Juniorinnen Sprint, 7,5 km 11.03.2023 Selina Grotian (GER) Junioren Sprint, 10 km 11.03.2023 Campbell Wright (NZL) Jugend weiblich Verfolgung, 7,5 km 12.03.2023 Julia Tannheimer (GER) Jugend männlich Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Sivert Gerhardsen (NOR) Juniorinnen Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Selina Grotian (GER) Junioren Verfolgung, 12,5 km 12.03.2023 Martin Nevland (NOR)