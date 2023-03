Biathlon-Jugend Zweites WM-Gold für Benjamin Menz Stand: 06.03.2023 14:52 Uhr

Biathlet Benjamin Menz hat nach Gold mit der Mixed-Staffel auch Einzel-Gold bei der Jugend- und Junioren-WM im kasachischen Shchuchinsk gewonnen.

Der 21-Jährige Thüringer, der für den SV Motor Tambach-Dietharz startet, setzte sich über die 15 Kilometer trotz drei Schießfehlern gegen die Konkurrenz durch. Nach 43:12,3 Minuten überquerte der Bundespolizist die Ziellinie. Die Norweger Einar Hedegart (2 Schießfehler/+ 7,0 Sekunden) und Isak Frey (3/+ 26,0) mussten sich mit Silber und Bronze begnügen.

Acht Sekunden auf der Schlussrunde gutgemacht

Nach dem abschließenden Stehendschießen hatte Menz noch 1,4 Sekunden Rückstand auf den späteren Silbermedaillengewinner Hedegart. Mit dieser Information im Kopf gab der Deutsche auf der Schlussrunde nochmal richtig Gas und holte in seinem zweiten Wettkampf bei dieser WM sein zweites Gold.

"Als ich aus dem Schießstand raus bin, habe ich gesehen, dass ich nur 1,4 Sekunden Rückstand hatte. Ich wusste, dass es eine ziemlich harte Runde werden würde, aber ich ging aufs Ganze. Ich hatte einen großartigen Tag und bin so glücklich" , so Menz nach dem Rennen. Zweitbester Deutscher wurde Hans Köllner auf Rang 13 (3/+ 2:41,7 Minuten).

Bei den Juniorinnen sicherte sich Kaja Zorc aus Slowenien den Titel über die 12,5 Kilometer. Im Wettbewerb der Jahrgänge 2001 bis 2003 triumphierte die 19-Jährige mit drei Schießfehlern in 42:37,3 Minuten und verwies die beiden Französinnen Jeanne Richard (4 Fehler/+ 34,9 Sekunden) und Leonie Jeanniere (4/+ 36,3) auf die Plätze.

Mit Selina Grotian (4/+ 52,3) und Selina Marie Kastl (2/+ 1:06,0 Minuten) kamen zwei deutsche Teilnehmerinnen als Fünfte und Siebte in die Top Ten.

Drei perfekte Schießeinlagen trotz starken Windes

Viel Wind wehte über die Schießanlage - keine einfachen Bedingungen für die Läuferinnen. Trotzdem begann Zorc mit einem perfekten Schießen, gefolgt von drei Fehlern im ersten Stehendanschlag, die sie zwischenzeitlich auf Rang 18 zurückwarfen.

Doch die Slowenin behielt die Ruhe, traf von nun an alle Scheiben und ging als Führende in die Schlussrunde. Diese Führung verteidigte sie bis ins Ziel.

"Nicht damit gerechnet"

"Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, daher bin ich sehr glücklich und zufrieden mit dem Rennen" , sagte Zorc nach ihrem ersten WM-Sieg. "Mein erstes Stehendschießen war heute ziemlich hart, aber am Ende habe ich es geschafft, nur drei Fehler zu machen, also war es ok."

Zeitplan Wettbewerb Zeit Sieger Jugend Mixed Staffel 04.03.2023 Norwegen Junioren Mixed Staffel 04.03.2023 Deutschand Jugend weiblich Einzel, 10 km 05.03.2023 Julia Kink (GER) Jugend männlich Einzel, 12,5 km 05.03.2023 Jakub Borgula (SVK) Juniorinnen Einzel, 12,5 km 06.03.2023 Kaja Zorc (SLO) Junioren Einzel, 15 km 06.03.2023 Benjamin Menz (GER) Jugend weiblich Staffel, 3 x 6 km 07.03.2023 Jugend männlich Staffel, 3 x 7,5 km 07.03.2023 Junioreninnen Staffel, 4 x 6 km 08.03.2023 Junioren Staffel, 4 x 7,5 km 08.03.2023 Jugend weiblich Sprint, 6 km 10.03.2023 Jugend männlich Sprint, 7,5 km 10.03.2023 Juniorinnen Sprint, 7,5 km 11.03.2023 Junioren Sprint, 10 km 11.03.2023 Jugend weiblich Verfolgung, 7,5 km 12.03.2023 Jugend männlich Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Juniorinnen Verfolgung, 10 km 12.03.2023 Junioren Verfolgung, 12,5 km 12.03.2023