Biathlet Kühn positiv auf Corona getestet

Kühn hatte vor einem Monat den Sprint in Hochfilzen für sich entschieden und gilt als eine der großen Medaillenhoffnungen des DSV-Teams bei den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar).

Erst am Montag war der Corona-Fall von Top-Biathletin Franziska Preuß bekannt geworden. Die 27-Jährige hatte sich allerdings bereits Ende Dezember infiziert und könnte in der kommenden Woche wieder antreten. Die Gesamtweltcup-Dritte der Vorsaison verpasst genau wie Kühn die Rennen bis Sonntag in Ruhpolding.