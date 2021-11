"Basis stimmt" – aber "noch ein paar Dinge zu tun" im DSV-Team

Nawraths sechster Platz - "im Anschluss zur Weltspitze"

Gerade Nawraths Entwicklung besticht. In der Vergangenheit wurde er in der Vorbereitung oft von Verletzungen oder der Ausbildung gebremst. Nun konnte er richtig trainieren – und legte gleich ordentlich los: "Das ist ein Fingerzeig, was wir leisten können ", sagt der Bundestrainer Mark Kirchner.

" Da sind wir im Anschluss zur Weltspitze dabei. Das kann auch der Benni. " Nur, auch das gehört zur Wahrheit, der angesprochene Benedikt Doll lieferte die Ergebnisse als 32. und 18. zu Beginn noch nicht, weil er auf der Loipe offenbar noch hinter der Topform zurückhängt. " Die Beine wollen noch nicht " sagt er. " Das ganze System ist noch nicht auf Vollgas getrimmt. " Auf der Strecke dominieren bei den Männern noch die Skandinavier.

Die Deutschen erfreuen sich dagegen an hoffnungsvollen Aufrückern, die so langsam an die Weltspitze anklopfen: Der 24-jährige Justus Strelow und Roman Rees schafften immerhin die halbe Olympia-Norm bei den Männern. Bei den Frauen schrammte Anna Weidel, 24, am Samstag als Neunte nur um 0,9 Sekunden an der Norm für Peking vorbei, am Sonntag im Sprint wurde sie 16.

Auch da schnupperte sie also an der Qualifikation, einmal Top 8 oder zweimal Top 15 würden reichen. Als einzige Athletin hat sie am ersten Wochenende alle 30 Schüsse ins Ziel getroffen. Auch Vanessa Voigt, 25, setzte als Zwölfte am Samstag ein Ausrufezeichen.

Am Samstag sammeln fünf Männer 20 Strafminuten

" Wir sind auf einem richtigen Weg, das passt. Wir haben aber logischerweise noch ein paar Dinge zu tun ", sagt der Sportliche Leiter Bernd Eisenbichler. Vermutlich wäre sein Fazit noch etwas differenzierter ausgefallen, wenn man ihm am Samstag befragt hätte. Denn da überdeckte Herrmanns Podestplatz bei den Frauen die Schießleistung der Männer: Insgesamt 20 Strafminuten sammelten die fünf Deutschen – und der sechste DSV-Athlet Erik Lesser war noch nicht mal am Start.

" Es hat mich leider bei der Anreise hierher so ein bisschen erwischt ", sagte der nach dem Rücktritt des Sportschau-Experten Arnd Peiffer verbliebene Teil des berühmtesten deutschen Biathlon-Doppelzimmers am Sonntag über seine Erkältung.

Erik Lesser will in die Top Ten

Sein Ausfall zu Beginn war eine Vorsichtsmaßnahme, am Sonntag wollte er dann jedoch wieder starten und wurde mit zwei Schießfehlern 44. Zufrieden war er damit nicht, schließlich setzt sich der 33-Jährige am Saisonende einen Platz unter den Top 10 im Gesamtweltcup zum Ziel.

Vorne mitlaufen, mehr Licht als Schatten erleben, das ist so der Wunsch der gesamten DSV-Mannschaft – und dürfte auch den realistischen Leistungshorizont der Deutschen in dieser Olympia-Saison widerspiegeln.

Stand: 29.11.2021, 14:41