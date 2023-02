Weltcup in Nove Mesto Herrmann-Wick und Doll führen DSV-Aufgebot an Stand: 28.02.2023 12:09 Uhr

Sprint-Weltmeisterin Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll führen das deutsche Aufgebot beim ersten Weltcup nach der Biathlon-WM an. Im tschechischen Nove Mesto stehen insgesamt sechs Entscheidungen an.

Von Donnerstag (2.3.23) bis Sonntag (5.3.23) starten die Biathletinnen und Biathleten beim Weltcup in Nove Mesto ins letzte Saison-Drittel. Den Anfang machen die Frauen mit dem Sprint über 7,5 km am Donnerstag.

Herrmann-Wick geht nach der WM gut erholt an den Start

Sowohl das Männer- als auch das Frauen-Aufgebot ist im Vergleich zu den Heim-Titelkämpfen in Oberhof unverändert. " Die Heim-WM war mit unglaublichen Emotionen und einer einzigartigen Atmosphäre ein großartiges Erlebnis ", sagte Olympiasiegerin Herrmann-Wick: " Ich brauchte doch ein paar Tage, um mich von der WM zu regenerieren. Dank guter physiotherapeutischer Behandlung konnte ich mich muskulär gut erholen und bin bereit für das letzte Trimester. "

Mixed- und Single-Mixed-Staffeln in Nove Mesto

Nach den Sprint-Wettbewerben folgen in Nove Mesto am Samstag die Verfolgungsrennen, abschließend sind am Tag darauf die Staffeln im Mixed und Single-Mixed dran.

Der siebte Weltcup des Winters bildet den Auftakt in das letzte Saisondrittel, anschließend machen die Biathletinnen und Biathleten noch in Östersund und Oslo Station.

Das DSV-Aufgebot für Nove Mesto

Neben Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) starten für den Deutschen Skiverband (DSV) Janina Hettich-Walz (Schönwald), Hanna Kebinger (Partenkirchen), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Vanessa Voigt (Rotterode) und Anna Weidel (Kiefersfelden).

Bei den Männern, die in Oberhof erstmals seit 1969 ohne WM-Medaille geblieben waren, gehen Doll (Breitnau), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Philipp Nawrath (Nesselwang), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg) sowie David Zobel (Partenkirchen) in die Loipe.