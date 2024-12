Herzrhythmusstörung Biathletin Tandrevold sagt Weltcup-Starts ab Stand: 08.12.2024 12:22 Uhr

Eigentlich gehört sie zu den laufstärksten Biathletinnen im Weltcup. Doch beim Einzel in Kontiolahti verliert sie gewaltig auf der Strecke. Später stellt sich heraus: Sie hatte Probleme mit ihrem Herzen. Jetzt sagt Ingrid Landmark Tandrevold die kommenden Weltcup-Starts ab.

Nach dem ersten Schießen ist Tandrevold noch vorne mit dabei – fünf Schuss, fünf Treffer. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Gesamtweltcupdritte der vergangenen Saison auch zum Beginn dieser Saison in Kontiolahti in der Loipe gut unterwegs. Doch beim zweiten Liegendschießen bekommt sie plötzlich Probleme. Sie braucht ungewöhnlich lange für den ersten Schuss und muss auch während der Serie mehrmals innehalten.

Was war da los? Zum norwegischen Sender "NRK" sagte Tandrevold nach dem Rennen: "Beim zweiten Anschlag hatte ich ein kleines Problem mit meinem Herzen. Das machte es schwierig zu schießen und ich brauchte ziemlich lange." Danach lief es auch auf der Strecke nicht mehr rund. "Nachdem ich mit dem Schießen fertig war, hörte es nicht auf. Dann war es schwierig, auf den Ski so weiterzufahren, wie ich wollte" , erklärte die 28-Jährige.

Laufzeit sorgt für Verwunderung

Vor allem auf der vierten Runde nach dem dritten Schießen büßte Tandrevold eine Menge Zeit ein. Sie habe anhalten und ihren Puls beruhigen müssen, erklärte sie "NRK". Insgesamt verlor sie dort über eine Minute auf die spätere Siegerin Lou Jeanmonnot – die Norwegerin lief auf dieser Runde die zweitlangsamste Zeit aller gestarteten Biathletinnen.

Ingrid Landmark Tandrevold

Die nächsten Rennen vorsorglich abgesagt

Jetzt sagt Tandrevold die kommenden Rennen ab. Wie der norwegische Verband am Sonntag mitteilte, wird die 28-Jährige weder am heutigen Massenstart im finnischen Kontiolahti teilnehmen noch die Weltcup-Station in Hochfilzen am kommenden Wochenende in Angriff nehmen. Stattdessen reist die viermalige Biathlon-Weltmeisterin zurück in ihre Heimat nach Norwegen und lässt sich dort betreuen. "Aus rein medizinischer Sicht hätte nichts dagegen gesprochen, dass ich heute starte", sagte Tandrevold. Sie habe eine Herzrhythmusstörung, was bedeutet, "dass mein Herz manchmal schneller schlägt als normal".

Tandrevold brauche Ruhe und Erholung, sagte Aasne Fenne Hoksrud, Ärztin des norwegischen Frauenteams. Wann die Biathletin wieder am Start stehen wird, ist noch offen.

Herzprobleme bekannt

Schon 2021 hatte die Norwegerin mit Herzproblemen zu kämpfen. Das Sprint-Rennen in Oberhof musste sie damals in der Schlussrunde aufgeben und war danach völlig entkräftet zusammengebrochen. Auch die Olympischen Spiele in derselben Saison hatte sie verpasst.