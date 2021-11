Regeln, Wettkämpfe, Termine - das ändert sich in der Wintersport-Saison

Skilanglauf

Die größten Veränderungen gibt es im Langlauf: Die Tour de Ski findet in diesem Winter nur an sieben Tagen (statt bisher zehn) und mit nur sechs (bisher acht) Wettkämpfen statt. Vom 28.12. bis zum 4.1. geht es um die Tour-Krone. Der Grund für die Verkürzung: "Wir haben von den großen Nationen die klare Botschaft bekommen, dass eine normale Tour de Ski zu dicht an den Olympischen Spielen wäre" , erklärte Pierre Mignerey, der Langlauf-Renndirektor des Weltverbandes FIS , auf dem "Forum Nordicum".



In diesem Winter soll es erstmals Langlauf-Mixed-Rennen geben. Das war bereits im Frühjahr 2020 für Canmore (Kanada) geplant, fiel aber Corona zum Opfer. Die Weltcup-Premiere soll nun am 13. März 2022 in Falun steigen. Dann steht eine Mixed-Staffel und ein Mixed-Teamsprint auf dem Programm.

Die Mixed-Staffel wird von den Frauen begonnen und beendet, die Staffelplätze zwei und drei haben die Männer inne. Im Mixed-Team-Sprint entfällt nach der Qualifikation zudem das Halbfinale, es geht gleich ins Finale. Alle zwei Runden werden allerdings die beiden Teams am Ende des Feldes rausgenommen. So müssen nach zehn Runden zehn Teams die Segel streichen, und es kommt zum Finale einer kleinen Gruppe.

Außerdem soll eine neue Startreihenfolge für die Sprint-Qualifikation dafür sorgen, "dass die TV-Sender mehr Zeit haben, die Top-Athleten zu zeigen." Künftig können sich im 60-Starter-Feld der Langläufer und Langläuferinnen die Top 30 des Weltcups die ungeraden Startnummern aussuchen, also 1,3,5, oder 27 oder 59. Die geraden Startnummern erhalten die schwächeren Athletinnen und Athleten jenseits der Top 30. Statt bisher alle 15 Sekunden soll alle 30 Sekunden gestartet werden.

Skispringen/Nordische Kombination

Für alle, die von den Schanzen fliegen, gibt es eine kleine Anpassung, was die Dehnbarkeit der Anzüge betrifft. Bisher war eine geringe Toleranz erlaubt, in dieser Saison müssen die Anzüge körpereng anliegen. "Wir haben in jedem Anzug ein Taillenband, von dort darf es fünf Zentimeter nach unten und fünf Zentimeter nach oben keine Toleranz mehr geben, der Anzug muss eng anliegen" , erklärt Guntram Kraus, Equipment Controller der Nordischen Kombinierer. Diese neue Regelung sei bereits im Sommer-Grand-Prix getestet und für gut befunden worden, so Kraus.

Skispringen

Die Frauen bekommen zwischen Weihnachten und Neujahr ein paar Springen hinzu. Die vieldiskutierte Einbindung der Frauen in die Vierschanzentournee findet noch nicht statt. Aber: Im slowenischen Ljubno finden zwischen dem 30.12 und dem 1.1. eine Qualifikation und zwei Weltcupspringen statt.

Nordische Kombination

Für die Frauen sind in diesem Winter zehn Weltcups und zwölf Continentalcups geplant. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison fand nur ein Weltcup statt. In Val di Fiemme wird es Anfang Januar zudem zwei Premieren geben: Am 7.1. findet das erste Weltcup-Mixed-Team-Rennen statt, am 8.1. der erste Massenstart der Frauen. Mit den Neuerungen will die FIS ihre Bewerbung für die Aufnahme der Frauen-NoKo in den Olympia-Wettkampfplan unterstützen. Im Jahr 2026 soll es die Olympia-Premiere für die Frauen geben.

Das traditionelle Seefeld-Triple wird angepasst: An den drei Wettkampftagen wird künftig jeweils einmal gesprungen (bisher zwei Sprünge am letzten Tag). In diesem Winter wird zudem das erste Rennen 7,5 Kilometer lang sein (bisher 5), am Finaltag werden 12.5 Kilometer gelaufen (bisher 15). Das 10-Kilometer-Rennen am zweiten Tag wird beibehalten.

Siegt Jarl Magnus Riiber wieder so souverän? Auch mit den neuen Regeln?

Zudem werden die Rückstände angepasst – und verkürzt. So geht der Sieger von Freitag mit nur 1,0 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten in das Springen am Samstag. Das sind umgerechnet vier Sekunden, auch wenn der Tagessieger in der Loipe 30 Sekunden schneller war. Der Zweitplatzierte liegt 0,7 Punkte (oder drei Sekunden) vor dem Dritten, usw. Die ersten 15 sortieren sich mit den entsprechenden festgelegten Abständen ein, der 15. hat noch einen Vorsprung vonn 0,2 Punkten (1 Sekunde) auf den 16. "Das Rennen wird so hoffentlich noch spannender. Es wird spannend sein zu sehen, ob das funktioniert" , sagt Lasse Ottesen, FIS-Renndirektor der Nordischen Kombination.

Ski Alpi

Linus Straßer