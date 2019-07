Wimbledon - Jan-Lennard Struff spielt sich in die 3. Runde

Struff besiegte den US-Amerikaner Talylor Harry Fritz in vier Sätzen 6:4, 6:3, 5:7, 7:6 (7:2). Der 29-jährige Deutsche startete stark ins Match, schlug viele Winner-Bälle und gewann die ersten beiden Sätze in nur gut 50 Minuten.

Im dritten Durchgang bekam er aber Probleme. Fritz wurde besser, Struff unterliefen die meisten seiner insgesamt 35 "unforced Errors". Beim Stand von 5:5 hatte er Glück, dass er nach etlichen Einstand-Situationen den eigenen Aufschlag durchbrachte. Den anschließenden Tie-Break gewann er dann wieder souverän und beendete das Match nach 2:15 Stunden mit einem Ass.

Am Donnerstag (04.07.) treten noch weitere Deutsche in Wimbledon an: Laura Siegemund trifft auf Barbora Strycova (Tschechien), Julia Görges auf Warwara Flink (Russland) und Angelique Kerber auf Lauren Davis (USA).

Bei den Herren spielt Dominik Köpfer gegen Diego Sebastian Schwarzmann (Argentinien).

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Donnerstag, 04.07.19, 22.50 Uhr

dpa/sid/red | Stand: 04.07.2019, 14:23