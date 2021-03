Das bislang letzte Match von Roger Federer war ein absolutes Großereignis: Fast 52.000 Zuschauer jubelten ihm und Rafael Nadal im Februar 2020 bei einem Showduell in Kapstadt zu. Kurz darauf verabschiedete sich der langjährige Weltranglistenerste und Rekord-Grand-Slam-Sieger von der ATP-Tour, um sich am Knie operieren zu lassen. Nach Komplikationen und einer zweiten Operation beendete Federer im Juni die Saison frühzeitig.

Federer-Comeback nach 13 Monaten Pause

Sein Comeback findet nun in einem weitaus kleineren Rahmen statt: Beim ATP-Turnier in Doha, bei dem 2.000 Zuschauer auf die Anlage dürfen, geht der 39-Jährige mit einem Freilos an den Start. Er trifft dort am Dienstag (09.03.2021) oder Mittwoch in der zweiten Runde auf Jeremy Chardy oder Dan Evans. Es wird sein erstes offizielles Match seit mehr als 13 Monaten sein, seit der Halbfinalniederlage bei den Australian Open gegen Novak Djokovic. " Ich bin sehr froh, endlich wieder ein Turnier spielen zu können, die Spieler wiederzusehen “, sagte Federer in der ersten Medienrunde nach der Ankunft in Katar. "I ch hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. "

Der Schweizer hat ein überaus zähes Reha-Jahr hinter sich. Erst im Juli, nach der zweiten OP, habe Federer anfangen können, progressiv an seinem Comeback zu arbeiten, sagte sein langjähriger Fitnesstrainer Pierre Paganini dem "Züricher Tagesanzeiger". Die Muskulatur rund um das lädierte rechte Knie sei stark abgebaut gewesen: "Wir waren ganz unten."

Federer in Doha: "Komplett schmerzfrei"

Bei den ersten Trainingseinheiten in Doha hinterließ Federer nun zumindest nach außen wieder einen fitten Eindruck. Die Verletzung sei ausgeheilt, sagte Federer. Er fühle sich “ komplett schmerzfrei, das ist das Allerwichtigste. “ Die Erwartungen vor seinem Wettkampf-Comeback wollte Federer, in der Weltrangliste immer noch auf Rang sechs geführt, bewusst niedrig halten. Er habe noch viel Aufbauarbeit vor sich. "Ich muss weiter trainieren und stärker, fitter und schneller werden."

20 Grand-Slam-Titel - Rekordhalter gemeinsam mit Nadal

Doch alleine die Rückkehr des Maestros auf den Court hat die Tennis-Welt elektrisiert. Sein letzter Grand-Slam-Sieg liegt zwar drei Jahre zurück, doch mit 20 Major-Titeln hält Federer nach wie vor den Rekord, gemeinsam mit Rafael Nadal. Wie präsent Federer auch während seiner Auszeit war, hat zuletzt Novak Djokovic bestätigt, sein anderer Dauer-Rivale. " Roger, Rafa und ich sind immer noch da draußen, die Jungen müssen sich warm anziehen ", verkündete Djokovic nach seinem Triumph bei den Australian Open - und bezog ausdrücklich Federer, den ältesten Top100-Spieler, mit ein.

Djokovic hat dem Schweizer in dieser Woche eine Rekordmarke abgejagt, er ist jetzt der Spieler mit den meisten Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Was die Beliebtheit angeht, hinkt der "Djoker" aber weiter dem charismatischen Federer hinterher: Beim bislang letzten Finale in Wimbledon siegte Djokovic 2019 in einem epischen Match, das Publikum an der Church Road lag aber dem Rekord-Champion aus der Schweiz zu Füßen.

Saisonziel Wimbledon

Wimbledon ist eine der großen Bühnen, die Federer für einen womöglich letzten großen Auftritt im Blick hat. Die Turniere bis dahin wird er sehr dosiert planen: Für das ATP Masters in Miami Ende März hat er bereits abgesagt, obwohl er dort Titelverteidiger ist. Bei den French Open wiederum wäre er gerne dabei. Fest eingeplant ist ein Start im Juni beim Rasenturnier in Halle.

Seine Planung, dies stellte er auch in Doha nochmals klar, richtet sich klar auf den Saisonhöhepunkt im Sommer, auf seinem Lieblingsbelag: " Bis Wimbledon hoffe ich bei hundert Prozent zu sein, dann beginnt die Saison für mich. "

Dass er mit fast 40 noch einmal die Chance bekommen könnte, den begehrtesten Titel im Tennis zu gewinnen, habe ihn zusätzlich motiviert, sagte Federer: "I ch möchte gerne nochmal auf diesem höchsten Level spielen, gegen die Besten und hoffentlich noch einmal ein großes Turnier gewinnen. "

Federer: "Geschichte ist noch nicht zu Ende"

Finanziell hat der Schweizer längst ausgesorgt, nach Angaben des US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" war Federer in der Saison 2019/2020 mit einem Jahreseinkommen von 106 Millionen Dollar der bestverdienende Sportler der Welt. Er dirigiert ein Vermarktungsimperium mit mehreren Firmen an seiner Homebase im beschaulichen Baseler Land und mit der Managementfirma Team 8 mit Büro in New York. Doch ein Ende der aktiven Karriere sei auch während seiner Verletzungspause nie ernsthaft ein Thema gewesen, versicherte Federer. " Ich hatte immer das Gefühl, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich habe weiter Lust zu spielen und weiter auf der Tour unterwegs zu sein. "

Stich: "In Wimbledon immer Titelkandidat"

Viele trauen Federer zu, dass er bei seinem Comeback mit 39 Jahren mehr leisten kann als ein Schaulaufen zum Abschied, vor allem auf dem heiligen Rasen. " In Wimbledon ist er sicherlich immer noch ein Titelkandidat ", sagte Michael Stich. " Er hat die mentale Stärke und die größte Freude. Er muss sich selbst nichts beweisen, er muss den Fans da draußen nichts beweisen. "

mixa/dpa/sid | Stand: 08.03.2021, 13:00