ATP-Turnier München Genervter Zverev scheitert an Garin Stand: 19.04.2024 15:53 Uhr

Der Topfavorit ist raus: Alexander Zverev ist beim ATP-Tennisturnier in München bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen den Chilenen Cristian Garin wirkte der 26-jährige Hamburger fahrig und genervt.

Von BR24Sport

Alexander Zverev gelang wenig, Cristian Garin ziemlich viel: Und so kam es, dass der in München topgesetzte Alexander Zverev sein Viertelfinalmatch gegen den Chilenen klar in zwei Sätzen verlor. Nach 2:00 Stunden besiegelte ein starker erster Aufschlag Garins den 6:4, 6:4-Erfolg. Im Halbfinale (live im Stream bei BR24Sport in der ARD Mediathek) trifft dieser nun auf Taylor Fitz (USA).

Zverev haderte vor allem damit, dass das Match trotz des einsetzenden Regens und schwieriger Platzverhältnisse nicht unterbrochen wurde: "Ich rutsche bei jedem Schritt, den ich mache", so der Weltranglistenfünfte in Richtung des Stuhlschiedsrichters. Allerdings hatte er vor zwei Tagen in der Partie gegen Jurij Rodionov selbst von einer vergleichbaren Entscheidung profitiert.

Taylor Fitz erwartungsgemäß im Halbfinale

Zuvor hatte Taylor Fritz als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Amerikaner schlug den Briten Jack Draper mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) und steht wie schon im Vorjahr in der Vorschlussrunde des Turniers am Münchner Aumeister. Nach 2:15 Stunden eines ausgeglichenen Duells verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball.

