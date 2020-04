Entsprechend froh dürften die Profis über Alternativen sein - so wie etwa über die die Pläne des Deutschen Tennis Bundes für eine nationale Serie vom 8. Juni an. "Wir planen mit 32 Herren und mit 24 Damen, am Montag werden die Einladungen verschickt", sagte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff. "Mit Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber haben wir gesprochen, sie sind interessiert und haben ihre Bereitschaft bekundet."

"Für den guten Zweck"

Die Serie solle sechs Wochen lang dauern und nur wenige Reisen nötig machen, sagte Hordorff. Zunächst sind Gruppenspiele mit jeweils vier Akteuren geplant. "Die Spieler sollen Trainingsmatches auf hohem Niveau ohne Zuschauer und für den guten Zweck absolvieren können", sagte Hordorff. Weitere Details will der DTB am am Montag gemeinsam mit dem österreichischen Verband bekanntgeben. In Österreich soll eine vergleichbare Serie bereits ab dem 25. Mai gestartet werden.

Auch in anderen Ländern entstehen Pläne für die Zeit ohne internationale Turnier. Starspieler Rafael Nadal und Patrick Mouratoglou, Coach von Serena Williams, kündigten beispielsweise an, auf Mallorca respektive in Nizza Matches veranstalten zu wollen.

Vorschläge für Tennis in Coronazeiten

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, gelten bei der DTB-Serie besondere Regeln. So sollen bei den Partien nur die jeweiligen beiden Kontrahenten auf den Plätzen stehen sowie ein Schiedsrichter. Zuschauer sind nicht erlaubt. Wie Tennis in Corona-Zeiten auch im Breitensport aussehen könnte, hat der DTB in einem offenen Schreiben an die Politik in sieben Punkten aufgeschrieben:

Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 Meter muss durchgängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 Meter) zu positionieren. Auf den bisher obligatorischen Hanschlag wird verzichtet. Die Nutzung der Clubgaststätten richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. Die Nutzung von Sanitäranlagen richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden. Der Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele erfolgen ebenfalls unter Berücksichtigung der unter Ziffer 1 bis 5 genannten Bedingungen. Jeder Verein benennt einen Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften.

mit sid, dpa | Stand: 19.04.2020, 22:48