America's Cup: Neuseeland gewinnt Segelkrimi

Sportschau. . 01:48 Min. . Verfügbar bis 16.03.2021. Das Erste.

In einem Rennen mit vielen Führungswechseln hat Neuseeland gegen das italienische Boot das glückliche Ende für sich und gewinnt beim 36. America's Cup das achte Rennen. Damit liegen die "Kiwis" in der Gesamtwertung mit 5:3 in Führung. Zuvor hatte der Titelverteidiger bereits das erste Rennen des Tages gewonnen.