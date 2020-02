Sie sind jung, schnell und haben in den vergangenen Weltcups schon erstaunlich gute Leistungen abgeliefert: Wenn am Mittwoch (26.02.2020) die Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin beginnen, gehören die beiden jungen Sprinterinnen Emma Hinze (22) und Lea Sophie Friedrich (20) schon zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen.

Die Cottbuserin Hinze tritt voraussichtlich im Teamsprint und im Keirin an. In der vergangenen Saison gewann sie zwei Weltcup-Rennen, bei der jüngsten WM zusammen mit der inzwischen zurückgetretenen Miriam Welte Bronze. Eine Vorhersage will sie aber lieber nicht treffen. "Ich bin da ein bisschen abergläubisch. Aber klar habe ich Erwartungen nach den Weltcups, wo ich jedes Mal eine Medaille hatte."