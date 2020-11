Radsport - überraschend positive Bilanz, ungewisse Zukunft

Die fällt für den Profiradsport überraschend positiv aus. 91 Renntage der komprimierten Pandemiesaison fanden tatsächlich statt. Gut, manche Rennen mussten modifiziert werden. Die Vuelta verzichtete etwa auf ihren Ausflug auf die französische Pyrenäenseite zum Tourmalet. Sie bestand auch nur aus 18 Etappen anstelle der üblichen 21. Aber sie kam bis nach Madrid. So wie die Tour de France bis nach Paris kam und der Giro d'Italia nach Mailand. Lediglich 13 Renntage des neuen Kalenders mussten ein zweites Mal abgesagt werden.

"Fantastischen Job gemacht"

Das führt zu einer breiten Brust in der Branche. "Ich denke, die UCI und die Rennorgansiatoren von Tour, Giro und Vuelta haben einen fantastischen Job gemacht, vor allem, wenn man die ganzen Schwierigkeiten bedenkt" , lobte Brian Holm, sportlicher Leiter des belgischen Rennstalls Deceuninck Quick Step. Holm blickt deshalb mit einer gehörigen Portion Optimismus in die Zukunft. "Ich denke, die Covid-19-Situation wird auch im nächsten Jahr nicht viel schlimmer sein als aktuell schon in Spanien. Und hier sind wir Rennen gefahren. Wieso sollte das nicht im nächsten jahr auch möglich sein?" , sagte er im Sportschau-Interview.

Sein Kollege Marc Reef von deutschen Team Sunweb sieht es ähnlich. "Wenn man es auch in Zukunft so macht wie hier, dann sind Rennen überall möglich. Es gab keinen positiven Fall unter den Fahrern bei der Vuelta, nur wenige bei Tour und Giro. Das zeigt: Die Hygieneblase im Radsport funktioniert. Man kann ohne Probleme Radrennen organisieren" , sagte Reef der Sportschau. Aktuell sitzen seiner Aussage zufolge auch Rennorganisatoren und der Weltverband UCI zusammen, um den Kalender für 2021 zu besprechen.

Erste Rennen für 2021 abgesagt

Erste Rückschläge gab es dort allerdings schon. Die Tour Down Under und das Cadel Evans Ocean Road Race, seit einigen Jahren willkommener Auftakt der World-Tour-Saison in der sommerlichen Hitze Australiens, wurden bereits abgesagt. Den Teams war das Risiko zu groß, bei An- und Abreise in eine jeweils 14-tägige Quarantäne zu müssen.

Weil Reisebeschränkungen auch andernorts drohen, könnten im nächsten Jahr vor allem Kurztrips für Eintagesrennen und kleinere Rundfahrten im Nahen Osten, China, Japan und Kanada zur Disposition stehen. Ein europäischer Radsportkalender 2021 deutet sich an.

Ralph Denk, Rennstallchef von Bora-hansgrohe, ist von solchen Aussichten nicht begeistert. "Der Radsport behauptet immer, er sei international. Dann muss er auch international stattfinden, auch auf den anderen Kontinenten" , sagte er der Sportschau. Für das langfristige Überleben des Sports ist das auch wichtig. Viele Sponsoren interessiert der Zugang zu den Werbemärkten in Asien und Amerika.

Einnahmeausfälle durch Rennabsagen