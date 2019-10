Nike Oregon Project - der Verdacht läuft zwangsläufig mit

Doch der Verdacht lief zuletzt bei allen Leichtathletinnen und Leichtathleten aus der Gruppe mit. Ob bei Sifan Hassan aus den Niederlanden, die über die 10.000 m und die 1.500 m souverän Gold holte, bei Olympiasieger Mo Farah oder eben bei Klosterhalfen. Die Leistungen dieser Menschen steigerten sich in Oregon teilweise deutlich, Klosterhalfen verbesserte ihre Bestzeiten 2019 mehrfach.

Und die Vorwürfe gegen den Cheftrainer und Gründer des Nike Oregon Projects führen unweigerlich zu der Frage, ob das wirklich nur an dem Talent der Sportlerinnen und Sportler, den guten Trainingsbedinungen und tollen Trainern liegt.

Nun muss Klosterhalfen gezwungenermaßen ihre Zukunft neu planen, was eine Chance sein kann, die nun auch der DLV ergreifen will. Auch mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 und auch auf die WM 2021. Diese hat die IAAF übrigens in die USA vergeben - nach Eugene, im Bundesstaat Oregon.

