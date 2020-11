Entscheidung im Augusta National Golf Club

Der 63-Jährige, der das berühmte Major-Turnier 1985 und 1993 gewonnen hatte, spielte zum Abschluss eine 71er-Runde, nachdem er am Donnerstag mit einer 68 glänzend gestartet war. Es folgten zwei Runden mit jeweils 73 Schlägen.

Zum Ende seiner Runde am Sonntag lag der Anhausener Langer mit 285 Schlägen auf dem 31. Platz. Spitzenreiter war zu diesem Zeitpunkt der US-Amerikaner Dustin Johnson mit 17 unter Par nach zehn gespielten Löchern.

Neuer Rekord

Bei seiner 37. Teilnahme an der Magnolia Lane verzückte der Oldie die Golf-Welt einmal mehr - mit einem besonderen Rekord. Als ältester Spieler in der Historie des legendären Turniers schaffte der 63-Jährige den Cut. Das bedeute ihm viel und sei sicherlich eine Leistung, sagte der Anhausener: "Hoffentlich kann ich noch ein paar Jahre spielen und diesen Ort genießen."

Den bisherigen Altersrekord als Teilnehmer der zweiten Turnierhälfte hatte der Amerikaner Tommy Aaron im Jahr 2000 (63 Jahre, ein Monat und 16 Tage) aufgestellt. Der zweimalige Masters-Champion Langer ist einen Monat und einen Tag älter. "Darauf sollten wir anstoßen" , sagte er.

Schon in Runde eins hatte Langer die Konkurrenz beeindruckt, als er mit zwei Bogeys, aber sechs Birdies in Reichweite zur Spitze ins Klubhaus kam. Eine 68 zum Start war ihm in Augusta zuletzt 1993 gelungen - auf dem Weg zu seinem zweiten Masters-Erfolg nach dem Premierensieg 1985.

Tiger Woods schwächelt

Bei zwei US-Topstars gab es allerdings lange Gesichter. Vorjahressieger Tiger Woods schwächelte in der entscheidenden Phase, nachdem er am Donnerstag mit einer persönlichen Bestmarke gestartet war. Negativer Höhepunkt waren am Sonntag die zehn Schläge an Loch 12, einem Par 3. Damit rutschte der Tiger in die unteren Gefilde des Rankings zurück.

Auch der offenbar gesundheitlich angeschlagene Mitfavorit und US-Open-Champion Bryson DeChambeau spielte nicht die vom ihm erwartete Rolle, war am Ende sogar einen Schlag schlechter (286 Schläge) als Flightpartner Langer.

dpa/sid | Stand: 15.11.2020, 19:12