Ein letzter routinierter Putt aus Kurzdistanz, dann war der Sieg perfekt. Dustin Johnson ballte kurz die Faust, klatschte mit seinem Caddie ab und schlenderte danach über das Grün des 18. Lochs als sei nichts gewesen. Auf seinem bärtigen Gesicht zeichnete sich nicht einmal der Hauch eines Lächelns ab. Johnson wirkte fast gelangweilt im Moment seines Triumphs.

Erst als ihm seine Frau Paulina Gretzky (Tochter von Eishockey-Legende Wayne Gretzky) um den Hals fiel, rang sich Johnson ein zartes Lächeln ab. Dabei war es für den Weltranglistenersten sein Premierensieg beim prestigeträchtigen Tour-Finale. Ganz nebenbei strich Johnson das Rekordpreisgeld in Höhe von 15 Millionen Dollar ein. Bei keinem anderen Sportevent auf der Welt wird ein derart hohes Preisgeld an einen Einzelsportler ausgeschüttet.

Ausgelassener Jubel ist nicht sein Markenzeichen

Johnson aber nahm seinen Sieg im East Lake Golf Club nahe Atlanta fast stoisch zur Kenntnis. Kein Jubelschrei, keine nach oben gereckte Arme. Immerhin: Für das offizielle Siegerfoto mit dem Pokal legte der 36-Jährige dann ein breites Grinsen auf. "Dieser Sieg hier, war etwas, das ich in meinem Lebenslauf stehen haben wollte, bevor ich irgendwann mit dem Golf aufhöre" , sagte Johnson.

Dass Johnson unterkühlt und bisweilen fast emotionslos auftritt, ist nicht neu. Ausgelassener Jubel zählt ganz einfach nicht zum Repertoire des US-Amerikaners. Darauf angesprochen sagte Johnson schon vor einigen Jahren: "Meine kleine Siegerfaust reicht mir."

Emotionen immer unter Kontrolle

Auch auf dem Golfplatz wirkt der derzeit wohl beste Spieler der Welt wie fremdgesteuert. Ganz gleich, ob Johnson ein Zauberschlag gelingt oder er einen Ball in den Bunker haut. Seine Reaktion ist fast immer dieselbe. Ein kritischer Blick, ein kurzer Griff an seine Cappie und dann der energische Gang dem Ball hinterher.

Beim Tour-Finale verliert Johnson nie die Kontrolle. Nach dem Sieg im ersten Playoff-Turnier und Platz zwei beim zweiten, war der Mann aus South Carolina schon mit Vorsprung ins Finale gestartet. Gespielt wurde nach einem speziellen Format, das einer Verfolgungsjagd gleicht. Johnson gab die Führung über die vier Turniertage nicht ein einziges Mal mehr ab.

Zauberschlag auf der Finalrunde am 16. Loch

Auf der letzten Runde drohte es nur einmal eng zu werden. Verfolger Justin Thomas hatte mit einem Birdie am drittletzten Loch auf zwei Schläge Rückstand verkürzt, Johnson lag nach einem Abschlag in den Bunker zeitgleich denkbar schlecht platziert. Es folgte aber ein Zauberschlag von Johnson, bei dem er den Ball aus schlechtem Winkel im Sand über weit mehr als 100 Meter auf das Grün zauberte und am Ende problemlos zum Par lochte. Johnsons Reaktion dabei für einen Moment fast überschwänglich, denn während der Ball in der Luft war, rief er fast flehend dem Ball hinterher: "Flieg, Flieg" (Original: "Fly, Fly"), gefolgt von einem erleichterten Kopfnicken. Danach aber sofort wieder der kontrollierte Johnson. Er klopfte sich den Sand von den Schuhen und stapfte ohne weitere erkennbare Regung aus dem Bunker.

Erfolgreichster Spieler der vergangenen zwölf Jahre

Für Johnson war der Sieg beim Tour-Finale neben seinem Triumph bei den US Open vor vier Jahren der größte Erfolg seiner Karriere. Es war der 23. Turniersieg in den vergangenen zwölf Jahren für ihn. Kein anderer Profispieler hat in dieser Zeit so viele Turniere gewinnen können, selbst Superstar Tiger Woods hat es in diesem Zeitraum nur auf 21 Siege gebracht.

In den USA gibt es Golf-Experten, die behaupten Johnson habe keinen Puls, selbst wenn bei den großen Turnieren die Entscheidung ansteht. "Mein Herz schlägt - nur eben nicht so schnell", versichert der Amerikaner allerdings und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Manchmal schlägt mein Herz auch schneller. Wenn ich einen steilen Berg hinauf muss zum Beispiel."

Stand: 08.09.2020, 10:16