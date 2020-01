Darts-WM - der lange Weg des schrillen Schotten Peter Wright

Lohn harter Arbeit

Bei den Gratulationen der Spielerkollegen war vor allem eine Formulierung immer wieder zu lesen: Harte Arbeit zahlt sich aus. Für die Darts-Karriere des extravaganten Wright wäre der Begriff Achterbahnfahrt wohl eine Untertreibung. In ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, warf der Schotte als Kind Pfeile auf Bäume, auf die er vorher eine Darts-Scheibe gemalt hatte. An seine schwierige Kindheit erinnert er sich kaum. Trotz seines riesigen Talents spielte er lange nur auf regionaler Ebene. Bis ihn seine Frau Joanne dazu nötigte, den Weg in die Weltspitze ernsthaft anzugehen. Seine Frau war es auch, die ihn Ende 2013 von einem konkret geplanten Karriereende abriet.

Geldnot und Spott bereiteten den Wrights Sorgen, der Aufstieg von einfachen Lebensverhältnissen in privilegierte war nicht vorgezeichnet. Auf dem Gipfel seiner Karriere erinnerte sich der neue Champion, dessen durchchoreographierter Auftritt nichts mit ihm als Privatperson gemein hat, auch an die vielen Rückschläge. "So viele Menschen haben mich runtergemacht und gesagt, das ist ein Mann für zweite Plätze" , sagte Wright. Genau das Gegenteil hat er bewiesen.

Kampfansage an van Gerwen

Auch van Gerwen verneigte sich vor seinem Rivalen und nannte Wrights Leistung "phänomenal" . Dass er an Neujahr seit genau sechs Jahren die Weltrangliste anführt, konnte den Niederländer kein Stück trösten. Zumal der freudestrahlende Wright ihm aus den Katakomben des "Ally Pally" schon Kampfansagen schickte. "Ich werde Michael das ganze Jahr jagen. Wenn ich nächstes Jahr wieder Weltmeister werde, bin ich definitiv Nummer eins - das wird passieren" , kündigte Wright an.

Das abgelaufene Jahr mit dem Team-WM-Titel in Hamburg und der perfekte Start im Jahr 2020 werden Wright für immer in Erinnerung bleiben. Der Gedanke an die Ende Januar beginnende neue Saison beschert ihm schon jetzt Gänsehaut: "Ich freue mich jetzt schon drauf, bei all diesen Turnieren als amtierender Weltmeister aufgerufen zu werden. Das wird einfach unglaublich."

sid/dpa | Stand: 02.01.2020, 10:58