German Masters Darts - Schindler scheitert an van Gerwen, Humphries siegt Stand: 01.04.2024 22:37 Uhr

Martin Schindler hat beim German Darts Grand Prix seinen ersten Finaleinzug auf der European Tour verpasst. Sein Bezwinger Michael van Gerwen verlor später das Finale gegen Luke Humphries.

Humphries deklassierte Altmeister van Gerwen aus den Niederlanden am Montagabend (01.04.24) in nur 13 Minuten mit 8:1. Der Engländer verwandelte gleich seinen ersten Matchdart. Zuvor hatte er mit einem "Big Fish" (170 Punkte in einer Aufnahme) das Leg zum 7:1 geholt.

Schindler zum zweiten Mal im Halbfinale

Schindler stieß mit einem starken Lauf in München erst zum zweiten Mal auf der Tour bis ins Halbfinale vor, musste sich dort aber dem dreimaligen Weltmeister Michael "Mighty Mike" van Gerwen mit 2:7 Legs geschlagen geben.

Schindler fand gegen van Gerwen unterstützt vom Münchner Publikum gut ins Spiel, ließ im dritten Leg aber die große Chance auf ein frühes Break liegen. Sein Gegner machte es im sechsten Durchgang besser und baute seine Führung in den beiden nachfolgenden Legs weiter aus. Bereits der zweite Matchdart besiegelte schließlich Schindlers sechste Niederlage in Serie gegen den Niederländer.

Dobey und Aspinall geschlagen

Auf seinem Weg ins Halbfinale hatte Schindler zuvor einige namhafte Gegner besiegt. Nachdem "The Wall" am Wochenende bereits den Weltranglisten-Neunten Damon Heta aus Australien ausgeschaltet hatte, setzte er sich am Ostermontag im Achtel- und Viertelfinale jeweils mit 6:4 gegen Chris Dobey und die Nummer vier der Order of Merit Nathan Aspinall (beide England) durch.

Deutschlands Nummer eins Gabriel Clemens (Saarwellingen) war bereits an Auftaktgegner Dimitri van den Bergh (Belgien) gescheitert. Ricardo Pietreczko (Nürnberg), der in der Weltrangliste auf Rang 34 zwölf Plätze hinter Clemens und zehn hinter Schindler liegt, schied in Runde zwei aus.