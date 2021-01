Es war das Jahrhundertspiel: Im Halbfinale der Fußball-WM 1970 in Mexiko besiegte Italien Deutschland mit 4:3 nach Verlängerung. Das Duell im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt gilt als eines der dramatischsten und besten Spiele der Fußball-Geschichte. In sengender Hitze rettete Karl-Heinz Schnelliger die Deutschen in der 90. Minute mit dem Treffer zum 1:1 in die Verlängerung. Die war ein Spektakel. Doch zwei Tore von Gerd Müller reichten nicht. Gianni Rivera schoss Italien in der 111. Minute zum Sieg. Sehen Sie hier die Partie in voller Länge.