Fußball | 3. Liga Hallescher FC: Klassenerhalt des HFC wäre Rarität in der Drittliga-Geschichte Stand: 08.04.2024 19:43 Uhr

Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison hat der Hallesche FC fünf Punkte Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Ein Blick in die Historie verrät: Statistisch gesehen sind die Chancen auf den Klassenerhalt für den HFC äußerst gering. Außer, es zieht mal wieder jemand zurück.

Das Debüt ist misslungen und die "Mission Klassenerhalt" wird für den Halleschen FC immer schwerer. Nach der erwartbaren Niederlage gegen Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (0:2) und dem 6:1 von Konkurrent Waldhof Mannheim gegen die Spielvereinigung Unterhaching beträgt der Rückstand der Sachsen-Anhalter, die aktuell 32 Zähler auf dem Konto haben, sechs Spieltage vor dem Saisonende satte fünf Punkte. Ein Blick in die Historie der 3. Liga zeigt, dass es nur einmal einem Team gelungen ist, mit einen solchen Rückstand noch die Klasse zu halten.

Saison 2022/23

Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison steht der HFC selbst auf dem ersten Platz über dem Strich und hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Dieser Vorsprung soll am Ende reichen, obwohl der SV Meppen 12 von 18 möglichen Zählern im Endspurt holt. Mit 41 Punkten hält Halle die Klasse. Runter muss neben Meppen, Oldenburg und Bayreuth auch der FSV Zwickau.

Saison 2021/22

In der Saison in der Türkgücü München sich zurückzieht ist die Tabelle nach 32 Spieltagen etwas "schief". Der SC Verl hat einen Punkt, aber auch ein Spiel weniger als Viktoria Berlin. Verl überholt die Viktoria noch und sichert sich mit 40 Punkten den Ligaverbleib.

Saison 2020/21

Auch in dieser Spielzeit entscheidet am Ende nicht nur die sportliche Leistung über den Klassenerhalt. Kaiserslautern steht nach 32 Spieltagen auf dem ersten Abstiegsplatz, punktgleich mit dem davor liegenden amtierenden Meister Bayern München II. Drei Zähler weiter vorne liegt der SV Meppen, den die "Roten Teufel" aber noch abfangen können. Auch der KFC Uerdingen (nach 32 Spieltagen vier Punkte zurück) schiebt sich an den Emsländern noch vorbei, bekommt aber anschließend keine Lizenz und muss in die 4. Liga. Meppen dagegen hält mit 41 Punkten die Klasse.

Saison 2019/20

Die Entscheidung um den Abstieg aus der 3. Liga fällt zwischen zwei mitteldeutschen Teams. Der FSV Zwickau liegt nach 32 und nach 38 Spieltagen nur dank der Tordifferenz vor dem Chemnitzer FC. Auch ein 4:2-Erfolg beim Hansa Rostock am letzten Spieltag reicht dem CFC nicht, Zwickau hat das um einen Treffer bessere Torverhältnis und bleibt mit 44 Punkten in der Liga.

Dejan Bozic (li.) und Niklas Hoheneder vom Chemnitzer FC sitzen nach dem Abstieg 2020 traurig auf dem Rasen des Chemnitzer Stadions.

Saison 2018/19

Ähnlich dramatisch ist es ein Jahr zuvor, denn wieder entscheidet das Torverhältnis. Energie Cottbus hat nach 32 Spieltagen zwei Zähler weniger als die Sportfreunde Lotte. Die kann der FCE zwar noch deutlich abfangen, muss schließlich aber mit 45 Punkten runter, weil es am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig nur 1:1 spielt und das um einen Treffer schlechtere Torverhältnis hat.

Saison 2017/18

Die wohl klarste Entscheidung der 3. Liga gibt es in der Saison 2017/18. In der letzten Spielzeit mit lediglich drei Absteigern beträgt der Rückstand am 32. Spieltag satte 15 Punkte. Diese kann Werder Bremen II nicht mehr aufholen und steigt mit lediglich 31 Zählern gemeinsam mit Rot-Weiß Erfurt und dem Chemnitzer FC ab. Dem VfL Osnabrück reichen so 37 Punkte für den Klassenerhalt.

Saison 2016/17

Ebenfalls eine kuriose Entscheidung passiert in der Spielzeit 2016/17. Paderborn, die zwei Jahre zuvor noch in der Bundesliga gespielt hatten, steht nach 32 Spieltagen mit vier Punkten Rückstand auf dem ersten Abstiegsplatz und kann dieses Defizit auch nicht mehr gutmachen. Den dritten Abstieg in Serie verhindert letztlich die nicht erteilte Lizenz für Zweitliga-Absteiger 1860 München, der in die Regionalliga muss. So hält Paderborn mit 44 Punkten die Klasse und steigt im Folgejahr sogar wieder in die Bundesliga auf.

Saison 2015/16

Rettung trotz vier Zählern Rückstand: Wehen Wiesbaden holt in den letzten sechs Saisonspielen noch zehn Punkte und schiebt sich damit an den Stuttgarter Kickers vorbei, die gemeinsam mit Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart II in Regionalliga müssen. Für den Klassenerhalt reichen damals 43 Punkte.

Saison 2014/15

Drei Punkte Rückstand haben Borussia Dortmund II und die Spielvereinigung Unterhaching nach 32 Spieltagen auf den Nicht-Abstiegsplatz. Eine Aufholjagd findet nicht statt. Am Ende fehlen beiden Teams mit 39 Zählern jeweils zwei Punkte zum Klassenerhalt. Gemeinsam mit Jahn Regenburg geht es runter.

Saison 2013/14

Gleich fünf Zähler mehr holt die Spielvereinigung Unterhaching zwischen dem 32. und 38. Spieltag als die SV Elversberg und wandelt so einen Zwei-Punkte-Rückstand noch in ein Drei-Punkte-Polster. Mit 43 Zählern halten die Rand-Münchner die Klasse.

Saison 2012/13

Fünf Punkte Rückstand haben die Stuttgarter Kickers nach 32 Spieltagen auf den SV Babelsberg. Weil die Filmstädter nur noch vier Zähler holen, die Schwaben dagegen zwölf, bleiben die Kickers mit 40 Zählern auf dem Konto in der Liga. Es ist das einzige Mal in der Historie der 3. Liga, dass ein Fünf-Punkte-Rückstand in den letzten sechs Spielen noch aufgeholt wird.

Saison 2011/12

Lediglich einen Zähler Rückstand hat Wehen Wiesbaden auf Rot-Weiß Oberhausen nach 32 Spieltagen. Da bei RWO aber nur noch zwei Zähler dazukommen, können die Hessen noch locker vorbeiziehen und bleiben Drittligist. Babelsberg hält mit 44 Punkten die Klasse, es hätten aber auch 40 gereicht, weil Carl Zeiss Jena auf Rang 18 nur 39 holt.

Saison 2010/11

Rot Weiss Ahlen liegt nach 32 Spieltagen punktgleich mit dem VfR Aalen auf den Plätzen 17 und 18. Am Ende sicheren beide die Klasse, weil sie das zu diesem Zeitpunkt mit zwei Zählern Vorsprung vor ihn stehenden Wacker Burghausen noch abfangen. Ahlen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz hat 39 Punkte nach 38 Spielen.

Saison 2009/10

Drei Punkte fehlen Borussia Dortmund II sechs Spieltage vor dem Saisonende zum rettenden Ufer. Mit dem Klassenerhalt sollte es aber weder für den BVB II (39 Punkte in der Endabrechnung) noch die dahinterliegenden Holstein Kiel und Wuppertaler SV etwas werden.

Saison 2008/09

In der Premierensaison der 3. Liga liegt Werder Bremen II nach 32 Spieltagen drei Punkte hinter dem Nichtabstiegsplatz und sogar fünf Punkte hinter dem VfR Aalen. Doch die Badener erwischt es am Ende, weil neben dem SVW auch Wacker Burghausen noch vorbeizieht. Die Bayern bleiben mit 40 Punkten als 18. aber nur in der Liga, weil sich Kickers Emden zurückzieht.

___

rac