In einer spannenden Partie über fünf Sätze haben sich die Stuttgarter Volleyballerinnen gegen Potsdam, das sich mit einem Sieg heute schon den Meistertitel hätte sichern können, durchgesetzt. Der MTV glich mit dem Sieg im Tie-Break in der Best-of-five-Serie zum 2:2 aus und rettete sich damit ins fünfte und entscheidende Spiel am Sonntag.

Stuttgart holt sich nach holprigem Start den ersten Satz

Nach der enttäuschenden Tie-Break-Niederlage am Mittwoch standen die Stuttgarterinnen in Potsdam mächtig unter Druck. Die Nervosität, das Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, war dem Team von Tore Aleksandersen in den ersten Spielminuten deutlich anzumerken. Vor rund 2.000 Zuschauern in der ausverkauften MBS Arena erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und gingen schnell mit 6:3 in Führung. Die Potsdamerinnen spielten nach dem überraschenden Sieg in Stuttgart frei auf und hielten die Drei-Punkte-Führung- 10:7. Dann aber kam der MTV besser ins Spiel und schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 13:13. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der keines der beiden Teams wirklich davonziehen konnte. Beim Stand von 20:19 gelang den Stuttgarterinnen dann die erste Führung. Doch der erste Satz blieb spannend bis zum Schluss. Am Ende war es Krystal Rivers, die den ersten Satzball für Stuttgart zum 25:23 verwandelte.

Potsdam gewinnt zweiten Satz souverän

Im zweiten Satz zeigte sich ein ähnliches Bild wie zu Beginn des ersten. Potsdam ging dank seiner hohen Effizienz im Angriff wieder mit 6:3 in Führung. Nach langen Ballwechseln und starken Abwehraktionen auf beiden Seiten konnten die Gastgeberinnen ihre Führung sogar auf sechs Punkte ausbauen- 9:3. Dann aber berappelten sich die Stuttgarterinnen und verkürzten den Rückstand, auch dank einiger Annahmefehler seitens der Potsdamerinnen, auf 8:11. Näher kamen die Stuttgarterinnen aber auch trotz einer überragenden Abwehrleistung von Libera Roosa Koskelo nicht heran. Stuttgart versuchte den Aufschlagdruck hochzuhalten, aber die Gastgeberinnen blieben cool und und bauten ihre Führung auf 24:18 aus. Den ersten Satzball konnte der MTV noch abwehren, dann aber verwandelte Potsdam den zweiten zum 25:19.

Allianz MTV entscheidet Krimi im dritten Satz für sich

Und auch im dritten Satz taten sich die Gäste aus Stuttgart zunächst schwer und gerieten mit 4:7 in Rückstand. Nachdem sich beim MTV nun schon langsam ein Stück weit Verzweiflung breitmachte, wechselte Tore Aleksandersten Julia Nowicka ein, was dem Stuttgarter Spiel gut tat. Nach einem starken Block der Polin und dem fünften Annahmefehler der Potsdamerinnen gelang Stuttgart der Anschluss- 15:16. Simone Lee punktete mit einem ganz starken Aufschlag zum 19:19. Es war das sechste Ass für den MTV. Und mit dem siebten gingen die Gäste dann auch erstmals in Führung. Es entwickelte sich ein Krimi, wie schon im ersten Satz. Doch dieses Mal vergab der MTV seinen ersten Satzball und auch der zweite, Timermans Aufschlag, landete im Aus. Den dritten nutzte Stuttgart dann und holte sich den dritten Satz mit 26:24.

Potsdam gewinnt vierten Satz

Zu Beginn des vierten Satzes zeigten die Stuttgarterinnen wieder Nerven und langen schnell mit 0:4 hinten. Die Potsdamerinnen stellten sich gut aufs Spiel des MTV ein und entschärften Rivers Angriffe mit starken Blockleistungen. Aber auch die Stuttgarterinnen zeigte eine gute Abwehrleistung und kämpften sich mit vier Punkten in Folge auf 9:11 heran. In dieser Phase unterliefen den Potsdamerinnen zu viele Aufschlagfehler, was die Stuttgarterinnen auf 16:18 herankommen ließ. Und trotzdem erkämpften sich die Gastgeberinnen eine 24:18- Führung. Den ersten Satzball wehrte der MTV noch ab, den zweiten verwandelte Potsdamm zum 25:19-Satzgewinn. Wie schon am Mittwoch ging es also in den Tie-Break.

MTV behält die Nerven und wahrt die Chance auf die Meisterschaft

Im entscheidenden fünften Satz begann Stuttgart besser. Maria Segura zeigte, wie schon im ganzen Spiel, eine starke Leisung und brachte ihr Team mit 2:1 in Führung. Nach der zwischenzeitlichen 5:1-Führung gelang Potsdam dann allerdings der Ausgleich zum 5:5. In einer spannenden Schlussphase mit wechselnden Führungen gingen die Potsdamerinnen mit 14:13 in Führung, vergaben dann allerdings zwei Matchbälle und die Chance auf den direkten Titelgewinn. Stuttgart hingegen verwandelte seinen ersten Matchball zum 17:15 und bleibt damit im Rennen um die Meisterschaft. Das große Finale steigt am Sonntag (19.15 Uhr) in Stuttgart.

