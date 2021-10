BR Volleys starten mit Sieg in die Bundesliga-Saison

Die Berlin Volleys sind mit einem Sieg in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet. Gegen den krassen Außenseiter Grizzlys Giesen behauptete sich der deutsche Meister am Mittwochabend weitaus mühsamer, als es das Endergebnis vermuten lässt, mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:18). Vor 1.494 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften Max-Schmeling-Halle hatte der Hauptstadtklub über weite Strecken unerwartet große Probleme, den wehrhaften Kontrahenten in Schach zu halten.

Probleme beim Aufschlag

Beide Mannschaften offenbarten anfangs große Schwächen beim Aufschlag. Das Geschehen wogte ausgeglichen hin und her. Die erste Zwei-Punkte-Führung im Spiel schaffte der US-Amerikaner Cody Kessel für die BR Volleys zum 17:15, Ruben Schott legte ein Ass zum 18:15 nach. Ohne danach wirklich souverän aufzutrumpfen, entschieden die Berliner den ersten Durchgang knapp für sich. Neuzugang Nehemiah Mote verwandelte den dritten Satzball.

Auch in der Folgezeit litt das Zusammenspiel der Gastgeber unter beträchtlichen Abstimmungsproblemen. Selbst Diagonalangreifer Benjamin Patch, sonst zuverlässigster Punktesammler bei den Berlinern, bekam trotz einiger spektakulärer Aktionen keine Konstanz in seine Leistung. Mehr schlecht als recht hangelten sich die Volleys auch durch Satz Nummer zwei, ehe es der Mannschaft am Ende des Schlussabschnitts vom Gegner dann doch einigermaßen leicht gemacht wurde.

