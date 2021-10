Volleyball: Lüneburg und Giesen mit Play-off-Ambitionen

Vor allem die Giesener, die im Vorjahr als Tabellen-Neunter nur knapp die Play-offs verpassten, haben Ambitionen. Diesmal solle es mit der Qualifikation klappen, sagte der Sportliche Leiter Sascha Kucera dem NDR: "Ich wünsche mir eigentlich Platz sechs, um eine gute Ausgangsposition für die Play-offs zu haben und nicht gleich gegen Platz eins oder zwei spielen zu müssen." Auch das internationale Geschäft hat Kucera im Blick: "Wenn das klappt, wäre das natürlich genial."

Giesen Grizzlys mit Kontinuität im Kader

Kein Team verlor in der vergangenen Spielzeit häufiger in fünf Sätzen als die Niedersachsen. Wenig überraschend ist es daher, dass Trainer Itamar Stein von einer "sehr guten Saison" sprach und sich über die Kontinuität in seinem Kader freut: Acht Spieler konnten gehalten werden, in Augusto Renato Colito und Lorenz Karlitzek kamen zwei junge, in Jean-Philippe Sol und Romans Sauss zwei erfahrene Profis dazu.

Die Generalprobe der Giesener gelang: Gegen den belgischen Erstligisten VBC Waremme gewann die TSV vor eineinhalb Wochen zweimal souverän mit 4:0. "An ein paar Dingen müssen wir noch arbeiten, aber wir sind auf einem sehr guten Weg", sagte Stein.

Meister Berlin mit Respekt

Zum Saison-Auftakt wartet auf die Grizzlys gleich ein schwerer Brocken: Am Mittwoch (19.30 Uhr) gastieren sie bei den BR Volleys in Berlin. In der Vorbereitung gab es beim Meister zwei 1:3-Niederlagen, doch Berlins Geschäftsführer Kaweh Niroomand warnte seine Mannschaft vor Überheblichkeit: "Das spielt jetzt keine Rolle mehr. An einem guten Tag sind die Giesener immer für eine Überraschung gut."